Тишина как способ улучшить самочувствие: советы эксперта

Тишина — это не просто отсутствие звуков, а состояние покоя, которое помогает улучшить самочувствие и ментальное здоровье. Как организовать отдых в тишине и интегрировать его в повседневную жизнь, рассказала эксперт в области ментального здоровья Елена Баскакова.
Фото: Андрей Николаев / ПЛН
Кроме того, тишина помогает упорядочить поток мыслей, расставить приоритеты и принять взвешенные решения. Вспомните, как сложно сосредоточиться на чем-то важном, когда вокруг шум и гам. А в тишине все становится яснее, как будто туман рассеивается.
«Гормоны счастья» и тишина: какая связь?
Все мы слышали о «гормонах счастья» – эндорфинах. Так вот, именно в тишине их выработка увеличивается, что улучшает настроение и вызывает чувство благополучия. Когда мы находимся в состоянии покоя и умиротворения, организм начинает активно вырабатывать эти гормоны, что положительно сказывается на эмоциональном состоянии.
Как тишина влияет на физическое здоровье?
Ментальное и физическое здоровье неразрывно связаны, и забота о психическом благополучии – это важное условие для поддержания физического здоровья и долголетия. Все слышали о психосоматике – взаимосвязи между умом и телом, а также о том, как наши эмоции, мысли и поведение могут влиять на наше физическое здоровье. Психосоматика исходит из принципа, что тело и разум – это единая система, в которой все взаимосвязано. Любое заболевание может иметь психосоматический компонент. Значит, влияя на психику, создавая для нее условия тишины, мы воздействуем и на наше тело, пишет RuNews24.ru.
Тишина – это удивительно простой, но мощный механизм поддержания и улучшения самочувствия человека. Её эффективность обусловлена прямым воздействием на различные аспекты работы мозга и психики, и, как следствие, – тела. Она не требует больших усилий или затрат, но способна принести огромную пользу. Регулярное использование тишины в качестве инструмента заботы о себе может значительно улучшить качество жизни.
Как интегрировать тишину в повседневную жизнь?
Не обязательно уезжать в глушь, чтобы ощутить целительную силу тишины. Можно начать с малого: выделить 15-20 минут в день, чтобы просто посидеть в тишине, без телефона и телевизора. Можно попробовать медитацию, прогулку в парке или просто чтение книги в тихом уголке. Важно создать для себя островок покоя, где можно отдохнуть от внешнего мира и прислушаться к себе.
«Важно помнить, что тишина – это не просто отсутствие звуков, это состояние внутреннего покоя и гармонии. И чем чаще вы будете практиковать «тихие» моменты в своей жизни, тем лучше будет ваше самочувствие и общее качество жизни», - заключила Елена Баскакова.