Тишина как способ улучшить самочувствие: советы эксперта

Тишина — это не просто отсутствие звуков, а состояние покоя, которое помогает улучшить самочувствие и ментальное здоровье. Как организовать отдых в тишине и интегрировать его в повседневную жизнь, рассказала эксперт в области ментального здоровья Елена Баскакова.

Фото: Андрей Николаев / ПЛН

«Каждый из нас хоть раз в жизни испытывал потребность побыть в одиночестве, отключив телефон и закрывшись от всего мира. Интуитивно мы ищем ту самую тишину, которая необходима нашему мозгу для перезагрузки. Во время тишины активность нейронов замедляется, позволяя им восстановиться после интенсивной работы. Это своего рода сон, но для мозга. Она дает отдых сенсорным органам, постоянно перегруженным информацией, позволяя им восстановить свою чувствительность. Представьте, что вы постоянно находитесь в ярко освещенной комнате, а потом, наконец, попадаете в полумрак – глазам нужно время, чтобы адаптироваться. То же самое происходит и с нашим мозгом в тишине», — пояснила эксперт.

Кроме того, тишина помогает упорядочить поток мыслей, расставить приоритеты и принять взвешенные решения. Вспомните, как сложно сосредоточиться на чем-то важном, когда вокруг шум и гам. А в тишине все становится яснее, как будто туман рассеивается.

«Гормоны счастья» и тишина: какая связь?

Все мы слышали о «гормонах счастья» – эндорфинах. Так вот, именно в тишине их выработка увеличивается, что улучшает настроение и вызывает чувство благополучия. Когда мы находимся в состоянии покоя и умиротворения, организм начинает активно вырабатывать эти гормоны, что положительно сказывается на эмоциональном состоянии.

Как тишина влияет на физическое здоровье?

Ментальное и физическое здоровье неразрывно связаны, и забота о психическом благополучии – это важное условие для поддержания физического здоровья и долголетия. Все слышали о психосоматике – взаимосвязи между умом и телом, а также о том, как наши эмоции, мысли и поведение могут влиять на наше физическое здоровье. Психосоматика исходит из принципа, что тело и разум – это единая система, в которой все взаимосвязано. Любое заболевание может иметь психосоматический компонент. Значит, влияя на психику, создавая для нее условия тишины, мы воздействуем и на наше тело, пишет RuNews24.ru.

Тишина – это удивительно простой, но мощный механизм поддержания и улучшения самочувствия человека. Её эффективность обусловлена прямым воздействием на различные аспекты работы мозга и психики, и, как следствие, – тела. Она не требует больших усилий или затрат, но способна принести огромную пользу. Регулярное использование тишины в качестве инструмента заботы о себе может значительно улучшить качество жизни.

Как интегрировать тишину в повседневную жизнь?

Не обязательно уезжать в глушь, чтобы ощутить целительную силу тишины. Можно начать с малого: выделить 15-20 минут в день, чтобы просто посидеть в тишине, без телефона и телевизора. Можно попробовать медитацию, прогулку в парке или просто чтение книги в тихом уголке. Важно создать для себя островок покоя, где можно отдохнуть от внешнего мира и прислушаться к себе.

«Важно помнить, что тишина – это не просто отсутствие звуков, это состояние внутреннего покоя и гармонии. И чем чаще вы будете практиковать «тихие» моменты в своей жизни, тем лучше будет ваше самочувствие и общее качество жизни», - заключила Елена Баскакова.