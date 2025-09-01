Общество

Подготовку к отопительному сезону обсудят на ближайшей сессии великолукской гордумы

31-е очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится 5 сентября в 10.00 в зале заседаний администрации города, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

В рамках повестки дня депутаты обсудят исполнение городом Великие Луки переданных государственных полномочий и назначат проведение публичных слушаний по вопросу изменений и дополнений в устав города.

Депутаты также рассмотрят мероприятия по повышению налогового и инвестиционного потенциала города Великие Луки. Ход подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2025-2026 годов также включен в повестку.

В гордуме решат вопрос о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Великие Луки на 2025-2027 годы и согласуют передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, по адресу: город Великие Луки, улица Карла Либкнехта, дом 4/2.

Депутаты планируют утвердить тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития», детскими садами №№7, 8, 9 и школы №13, в которой планируется открыть центр цифрового образования детей «IT-куб». Всего в повестке дня сессии 21 вопрос.