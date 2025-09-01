Общество

Мобильный пункт вакцинации заработает в Великих Луках

Мобильный пункт вакцинации начнет свою работу в Великих Луках сегодня, 3 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«Уважаемые жители Великих Лук! С 3 сентября на территории торгового центра "Апельсин" (улица Вокзальная, 11) будет работать мобильный пункт вакцинации от гриппа. Вакцинация проводится бесплатно», - сообщили в администрации.

График работы выездной бригады:

понедельник: с 14:00 до 18:00;

вторник: с 14:00 до 18:00;

среда: с 14:00 до 18:00;

четверг: с 14:00 до 18:00;

пятница: с 14:00 до 18:00.

При посещении мобильного пункта врач проведёт осмотр и даст рекомендации по профилактике гриппа.

Для вакцинации необходимо взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования (при наличии). На месте потребуется подписание согласия на проведение вакцинации от гриппа. Всем желающим выдадут справку о проведении вакцинации.

«Приходите и заботьтесь о своём здоровье!» - добавили в администрации.