Общество

Выездная вакцинация против гриппа стартовала в Псковской области

В Псковской области продолжается вакцинация против гриппа. За последнюю неделю лета сделать прививку успели более 8,5 тысячи жителей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Пройти вакцинацию рекомендуется в сентябре — октябре, до сезонного подъема заболеваемости.

Сделать прививку от гриппа можно в ближайшей поликлинике — вакцина доступна во всех учреждениях Псковской области. Кроме того, в регионе организована выездная вакцинация для взрослого населения. В Пскове сделать прививку можно в мобильном комплексе на площадке у ТЦ «Империал» в будни с 12.00 до 16.00. В Великих Луках вакцинация проводится у ТЦ «Апельсин» в будни с 14.00 до 18.00. Также прививочная кампания стартовала для детей в образовательных учреждениях.

«Вакцинация от гриппа является важной мерой профилактики, которая позволяет защитить себя и окружающих от этой болезни. Прививаться необходимо всем, в первую очередь гражданам групп риска. Это дети с 6 месяцев, в том числе посещающие детские сады; школьники и студенты; работники медицинских, образовательных, торговых, транспортных организаций, коммунальной и социальной сферы; беременные женщины; лица, старше 60 лет; граждане с хроническими заболеваниями; подлежащие призыву на военную службу; работающие вахтовым методом; сотрудники правоохранительных органов и пунктов пропуска через границу», - рассказали в правительстве.

Важно помнить и о мерах профилактики сезонных заболеваний. В частности, следует регулярно мыть руки с мылом, проветривать помещения и проводить влажную уборку поверхностей, правильно питаться, высыпаться и поддерживать физическую активность, а также избегать контакта с заболевшими.