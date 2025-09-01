Выездная вакцинация против гриппа стартовала в Псковской области

В Псковской области продолжается вакцинация против гриппа. За последнюю неделю лета сделать прививку успели более 8,5 тысячи жителей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Пройти вакцинацию рекомендуется в сентябре — октябре, до сезонного подъема заболеваемости.
Сделать прививку от гриппа можно в ближайшей поликлинике — вакцина доступна во всех учреждениях Псковской области. Кроме того, в регионе организована выездная вакцинация для взрослого населения. В Пскове сделать прививку можно в мобильном комплексе на площадке у ТЦ «Империал» в будни с 12.00 до 16.00. В Великих Луках вакцинация проводится у ТЦ «Апельсин» в будни с 14.00 до 18.00. Также прививочная кампания стартовала для детей в образовательных учреждениях.
Важно помнить и о мерах профилактики сезонных заболеваний. В частности, следует регулярно мыть руки с мылом, проветривать помещения и проводить влажную уборку поверхностей, правильно питаться, высыпаться и поддерживать физическую активность, а также избегать контакта с заболевшими.