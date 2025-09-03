Общество

Рекламу сервиса «Самокат» и «Т-Банка» на дверях признали незаконной в Пскове

Нарушение законодательства при размещении рекламных конструкций на входных дверях многоквартирных домов выявило УФАС в городе Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Изображение: УФАС России по Псковской области

Реклама сервиса «Самокат» и «Т-Банка» была признана ненадлежащей ввиду отсутствия разрешений на установку конструкций.

Ведомство установило, что рекламные конструкции принадлежали ООО «Атом». Компания разместила объявления сервиса «Самокат» и «Т-Банка» на входных дверях жилых домов без соответствующих разрешительных документов. Согласия владельцев недвижимости на размещение рекламы у компании не было.

УФАС выдало предписание о приведении деятельности в соответствие с нормами законодательства.