Общество

«Дневной дозор»: Почему многие хотели бы жить при социализме?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Откуда в нашем обществе такое большое количество людей, мечтающих жить при социализме?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Источник: stihi.ru

По свежим данным Института социологии РАН, жить при социализме хотят 44% россиян, а при капитализме — лишь 14%. В каком-то другом обществе — 6%. Оставшиеся респонденты (более трети опрошенных) не сумели сформулировать своё мнение. Сторонники социализма говорят: «Да, жили в СССР небогато, но зато была уверенность в завтрашнем дне, так как государство об этой уверенности заботилось». По их мнению, сегодня люди живут в состоянии перманентного хаоса, вынуждены решать огромное количество ежедневных проблем, при этом горизонт их планирования не превышает нескольких месяцев.

Смотрите также Back in the U.S.S.R.

Что же привлекает россиян в жизни «как при социализме»? Эта пресловутая «уверенность в завтрашнем дне» или доступная и бесплатная медицина, образование, низкая стоимость коммунальных услуг? И почему каждый третий просто не может сформулировать образ правильного общества, в котором хотел бы жить? Откуда появилось такое большое количество людей, ностальгирующих по жизни при социализме? С чем связана эта тенденция? Выясним в программе «Дневной дозор».

Смотрите также Социализм с человеческим лицом

Бывший вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, экс-заместитель главы администрации Псковской области и экс-полномочный представитель президента РФ в регионе Дмитрий Хритоненков думает, что большое количество респондентов может отдавать предпочтение социализму, потому что молодое поколение, не заставшее советское время, знает о его «прелестях» из ностальгических воспоминаний своих родителей. По словам Дмитрия Хритоненкова, сейчас уровень жизни россиян намного выше, чем был при советском строе. Но люди склонны всегда желать большего, напоминает он, поэтому и хотят в современную комфортную жизнь привнести лучшие элементы социализма, а не вернуться к советской политической системе.

«Люди, видимо, не удовлетворены ситуацией, в которую они попали. Особенно это заметно среди молодежи, которая, слушая старших товарищей, верит, что раньше было лучше. Поэтому среди молодежи есть такое настроение. Если говорить об уровне жизни, то сейчас он выше, но люди всегда хотят большего. Это также влияет на настроение. Когда такие мысли передаются из поколения в поколение, это становится одной из причин. Я думаю, что старшее поколение можно разделить на две равные группы. Одни считают, что раньше было лучше, а другие - нет. По-моему, среди старшего поколения таких категорий примерно равное количество. Более активную позицию занимают те, кто говорит, что раньше было лучше».

По мнению президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова, в нынешнее время уровень образования, оказания медицинской помощи и социальных гарантий намного ниже, чем был при социализме. Но при этом жить при существовавшей в СССР политической системе он бы не хотел. Как считает Владимир Зубов, чувство социальной справедливости, стремление сделать наше государство сильнее и создает желание совместить уровень технологического прогресса, который есть сейчас, с пакетом социального обеспечения, который существовал во времена Советского Союза.

«Я думаю, что идет сравнение с рассказами родителей с ностальгическими чувствами, которые были раньше. О чем необходимо жалеть? В первую очередь, это уровень социальной защиты, который был. Я, как человек, рожденный в СССР и прошедший все этапы трансформации нашего государства в то государство, в котором мы сейчас живем, хочу сказать, что с точки зрения уровня образования мы скатились в глубочайшую пропасть. Второе — это, естественно, медицинское обеспечение. Сейчас декларируется, что медицина бесплатная, но даже детсадовец уже знает, что ничего бесплатного не бывает. К сожалению, в последнее время наблюдается значительное снижение уровня профессионализма среди медицинских работников. Статистика показывает, что уже к 2025 году разрыв между богатыми и бедными увеличился в 80 раз. Это серьёзный повод задуматься о том, что богатые становятся ещё богаче, а бедные — ещё беднее. В Советском Союзе зарплаты тоже были разными, но такого уровня неравенства не наблюдалось. Если разница в доходах достигала трёхкратного размера, это уже считалось значительным. Однако она не доходила до 80 раз, как сейчас. Кроме того, в Советском Союзе люди чувствовали себя в безопасности. Они были уверены в силе и могуществе государства. Когда советские граждане выезжали за границу, они знали, что Советский Союз всегда будет за их спиной».

Политолог и депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский также считает, что итоги социологического исследования показывают не желание людей жить при социалистической политической системе, а их ностальгические воспоминания о тех временах. По мнению Андрея Маковского, возвращать социализм большинство россиян не хотят.

«Я думаю, что эти данные скорее указывают на то, что наше население состоит в основном из людей зрелого возраста. Они вспоминают свою молодость, связанную с социализмом: первую любовь в студенческие годы, первую работу и первую зарплату, а также бесплатную квартиру от государства. Также вспоминают бесплатную медицину, образование и гарантированные рабочие места. Это всё, что они ценят в прошлом. Однако это не политическая система, не коммунистическая партия, не однопартийная система, не вождь и не научный коммунизм».

Профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета Анатолий Филимонов согласен с тем, что при социализме было много позитивных достижений, например сильная система социальных гарантий, бесплатная медицина и образование. Но, скорее всего, эти 44% голосующих за жизнь при социализме россиян не понимают и не помнят, какие проблемы существовали при этом строе.

Фотография: Централизованная библиотечная система Пскова

«Все-таки старшее поколение помнит преимущества, которые давал им социализм. Хотя он, конечно, неидеальный был у нас, как мы считаем. Социализм не вполне зрелый оказался, как и в большинстве стран. Но я думаю, что очень сильна была система социальных гарантий. Люди могли получить бесплатное жилье, хотя и в очереди приходилось стоять. У кого средства были, могли вступить в кооператив и приобрести квартиру. Цены, конечно, не были заоблачными. Бесплатное образование всех уровней, медицинское обеспечение. И главное, человек был уверен в завтрашнем дне. Он был уверен, что его не сократят завтра, что предприятие не обанкротится. Раньше не было и мерзких звонков, когда всячески вымогают пенсию и последние копейки у людей. Раньше ведь этого не было. Вот, я думаю, в чем дело. Хотя, конечно, может быть, люди и не представляют, что там тоже были свои проблемы. Раньше люди были более сплочёнными и жили примерно одинаково. Не было такого сильного расслоения общества, когда некоторые люди были значительно богаче других».

Руководитель Военно-патриотического центра «Патриот» Анатолий Мультах не верит в итоги этого социологического опроса и считает, что на сегодняшний день существует очень большой процент граждан, которые при том социализме, каким он был на самом деле, жить не захотят. Ведь в те времена всё было не так позитивно, как сейчас описывают.

«Дело в том, что человек всегда стремится к лучшему, не задумываясь о структуре общества, в котором живет. Он вспоминает, что в советское время, а сейчас стало очень много публикаций на эту тему, можно было за рубль сделать столько, сколько сегодня не сделаешь. Например, сходить в ресторан за 3,50 рубля - вполне нормально сходить и посидеть. Сейчас таких цен и возможностей нет. Люди видят, что кто-то об этом написал, выдернул из контекста, и решили, что так и было. Но эти красивые картинки не соответствуют правде. То общество было другим. Это тоже другое общество. Другие подходы, другая оценка личности, другие взаимоотношения. Человек видит или вспоминает только самое хорошее. Так устроен ум человека, что он помнит только самое хорошее. А самое плохое мозг избирательно убирает. Вот и ответ. Многие хают сегодняшнее общество. Когда они начинают это делать, я всегда задаю вопрос: сколько человек могло владеть машинами во время социализма и сколько владеет сейчас? В средней семье есть две-три машины или хотя бы одна, магазины заполнены продовольствием. Утверждают, что тогда оно было качественным, но кто говорил, что в колбасу при советской власти засовывали бумагу? Сейчас об этом не вспоминают. Однако врачи утверждают, что переработанное мясо, включая колбасу, вредит здоровью, но их предупреждения остаются незамеченными. Так все-таки, как было лучше жить? Там другая идеология была. У нас на сегодняшний день есть большая прослойка, которая жить в том социалистическом обществе не сможет, да и не захочет».

Член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин считает, что одним из самых важных принципов социализма является социальная справедливость, поэтому, по его мнению, стремление к социализму в русских людях заложено на генетическом уровне.

«Дело в том, что наш народ считает, что власть должна не господствовать, а служить людям. Поэтому у нас были в моде советы, а сельская община решала всё миром. И у нас очень значима самая главная черта, которая отличает Русский мир от Запада, это коллективистский тип общества, а у них индивидуалистический. Наши люди на генетическом уровне предрасположены к тому, чтобы жить по правде, решать по справедливости и поступать по совести. Это русский смысл жизни. Пока существуют русскомыслящие люди, а их количество значительное, будет существовать Русский мир и Россия, а также стремление к социализму, то есть к справедливому типу общества. Причём люди, стремящиеся к социализму, есть во всех слоях общества. С ростом числа русскомыслящих людей будет увеличиваться и число тех, кто стремится к социализму».

Удивительно, но и позиция заместителя председателя регионального отделения «Яблока» Яны Ивановой во многом совпадает с мнениями других наших экспертов. Как она считает, большинство респондентов социологического опроса проголосовало за социализм потому, что многие граждане России сегодня хотят социального равенства. Что, впрочем, не равно стремлению к изменению нынешнего политического режима в стране.

«Этот опрос Российской академии наук проводится каждый год, начиная с 1994 года. Если открыть текст исследования 2025 года, картина становится понятной. Согласно результатам, в 2025 году 64% опрошенных считают, что государство не обеспечивает равенство всех граждан перед законом. Это запрос на справедливость. Именно справедливость респонденты называют главным качеством социализма. Следующий интересный момент исследования — вопрос, насколько значительны сегодня противоречия и неприязнь в современном российском обществе. И далее варианты: верующие, неверующие, люди разных национальностей и так далее. 66% опрошенных считают, что самые большие противоречия в нашем обществе между бедными и богатыми. И мне кажется, что называя социализм предпочтительным общественным укладом, люди дают понять, что они чувствуют себя уязвимыми, что их благосостояние нестабильно. Люди считают, что так, как сейчас, плохо. 53% отмечают, что государство не выполняет одну из главных обязанностей перед обществом — обеспечения достойной жизни граждан. И обратите внимание также, что кроме 44% за социализм и 14% за капитализм, есть еще 36% затруднившихся ответить. Людям не так важно, как называется общественный строй. У меня такое ощущение. Люди хотят жить достойно. И для этого в приоритете у государства должно быть сохранение жизни людей и повышение уровня благосостояния».

В сегодняшней программе наши эксперты рассуждали о том, почему же в современном обществе многие люди желают жить при социализме. Некоторые собеседники отметили те положительные стороны социализма, которые и сегодня кажутся привлекательными: социальное равенство, уверенность в завтрашнем дне, бесплатная медицина и образование, дешевая «коммуналка». Правда, многие наши собеседники вспомнили не только положительные моменты социалистического строя, но и отрицательные, которых, кстати говоря, было тоже немало.

Так уж устроена человеческая память, что людям старшего поколения свойственно ностальгировать по временам своей юности и молодости, когда, кажется, и трава была зеленее, и хлеб вкуснее. При этом тотальный дефицит, убогий сервис, пропаганду и одинаково бедное существование вспоминать не хочется. Ну а молодое поколение может «голосовать» в опросах за социализм, о котором слышало от родителей, эта картинка далека от реальности позднего СССР.

Гораздо большее удивление вызывают целых 36 процентов граждан, которые не смогли определиться со своими предпочтениями. Судя по результатам опроса, им не нравится социализм и современный нам капитализм, но какая же модель нашего общества их могла бы устроить?

Александра Братчикова