Социализм с человеческим лицом

«Вся наша реальность состоит из бесконечной борьбы между тем, что действительно было, и тем, что не хочется вспоминать»

Харуки Мураками «1Q84. Тысяча Невестьсот Восемьдесят Четыре. Книга 1. Апрель–июнь»

Социологи РАН провели ежегодный мониторинг и сделали интересное открытие: 44% россиян хотели бы жить при социализме. Причем в том самом – советском, а не, например, в шведском или каком-то еще. Интересные дела, чуть ли не каждый второй стремится назад в СССР. Правда, добавляют эти незамутненные идеалисты, чтобы с человеческим лицом был, но кто же его видел то лицо.

Вот тут главный вопрос: кто все эти люди с их сферическими вакуумными представлениями о жизни в обществе победившего социализма? Откуда вековая тоска по Совдепии и влажные фантазии о молодом и бодром Леониде Ильиче и твердой руке Иосифа Виссарионовича? Ведь объективно у нас особых оснований для ностальгии нет. Более-менее помнят «прелести» Союза люди 45+, а это именно те, кто застал худшие времена. Не послевоенный эмоциональный подъем и стремление побыстрее восстановить страну, не «космические 60-е» и даже не «лампово-застойные 70-е», а период гниения и полураспада. Когда социализм уже напоминал, простите, зловонного кадавра, состоявшего из озлобленного, измученного в очередях народа, тотального дефицита и череды умирающих генсеков.

Те, кто сегодня с пеной у рта кричит, что раньше было лучше, взрастили в голове некий миф — лубочную идеализированную картинку. На ней какой-то другой СССР, где все было стабильно, будущее безоблачно, деревья большие и трава зеленее. Словно «Дом-2», только без Бузовой, а с нормальными людьми.

И, мне так кажется, этот самопроизводный миф аккуратно подогревается: пропаганда у нас любит в любой непонятной ситуации рассуждать не о будущем, а о прошлом. Там у нас зарыты ценности, там где-то сокрыт наш особый русский «священный грааль». Ну, грааль – не грааль, а культ порядка и «твердой руки» нам насаждают вполне себе прямолинейно, не оставляя широким народным массам пространства для философских размышлений. Парадигма проста и примитивна как квадрат в геометрии. В прошлом было хорошо – великая страна, «твердая рука», встали с колен, выиграли войну. Затем зажили хорошо, расслабились, упустили момент, когда коварный враг пролез к нам в душу, посеял там смятение, вследствие чего мы умеренную сытость, стабильность и величие легко и непринужденно променяли на призрачные общечеловеческие ценности, вместе с которыми в страну пришли голод, холод и «лихие 90-е».

Это, в общем, довольно элементарная манипуляция с базовыми принципами человеческой памяти, которой, со временем, свойственно забывать плохое и помнить хорошее. Но одновременно и очень опасная игра. Потому что на общество твердо и целенаправленно примеряют систему патернализма, где государство выступает в роли отца – сурового, строгого, но справедливого. А граждане, стало быть, дети неразумные, несознательные, которых надлежит воспитывать в строгости для их же блага. Прекрасная семейная идиллия, но есть нюанс, даже несколько.

В этой модели крайне велик риск, что по итогу мы получим общество инфантильных иждивенцев. Такое коллективное беззаботное детство: все, радостно перекрестившись, вручают государству полномочия и ответственность, сами залезают на печь и гордо на ней возлежат в режиме 24/7, пробуждаясь только в моменты кормежки, и время от времени требуя зрелищ. А все остальное — «не наше дело». Так рождается инфантильное общество, которое напоминает 40-летнего «сыночку», живущего с родителями, не работающего, проводящего жизнь на диване перед телевизором.

Вторая проблема — ложная иерархия социальных ролей. Обратили внимание, что с некоторых пор снова наметилась идеализация роли чиновника? Молодежь, как легко заметить, все меньше и реже мечтает о том, чтобы пробиться наверх своим собственным умом – заработать, рискнуть. Вместо этого — побыстрее бы отучиться и удачно попасть на госслужбу, на зарплату, в теплый кабинет с минимальной, а лучше нулевой ответственностью. У нас снова в цене не капиталист-предприниматель, сделавший себя сам, а «унылый серый пиджак», исполнитель возложенных поручений, возбуждающийся исключительно на отчетно-планирующую документацию и проводящий лучшие годы жизни во всенощных бдениях на планерках и совещаниях. Что ж, кому-то надо и штаны протирать в кабинетах. Только вот вопрос: налоги кто платить будет? Из каких доходов будем содержать все это «коллективное государство», если никто не желает тянуть лямку, все хотят сидеть на шее?

Третья иллюзия напрямую связана со словом «социализм». Это понятие в нашей стране стало сакральным, вокруг него выстроена самая масштабная и, надо сказать, насквозь лживая мифология. Все, наверное, слышали про «шведский социализм». Мол, вон как у них все устроено, и у нас ведь можно не хуже. На самом деле никакого социализма в Швеции нет и никогда не было. Т.н. «шведский социализм» – это очень жесткий капитализм с конскими налогами, которые платит прежде всего бизнес. В обмен на эти налоги государство обеспечивает высокий уровень социальной защиты. Но это не «власть народа», а обычный общественный договор: ты работаешь, платишь, а мы тебе гарантируем медицину и образование. Никто в Швеции не лежит на печи.

Социализм — это не пряничный Стокгольм с кофейнями и романами Стига Ларссона. Настоящий социализм, рано или поздно, заканчивает очередью за колбасой и продуктами по талонам, о чем люди 45+должны бы еще неплохо помнить. Самый настоящий социализм – это Румыния Чаушеску, начинавшаяся, кстати, довольно бодро, но в итоге сгинувшая в тотальной нищете, репрессиях и, в конечном счете, революции. Там был социализм до победного конца.

Вот потому мне кажется диким и нелепым, что 44% россиян хотят вернуться на путь, тупиковость которого была доказана практикой. Какого социализма вы хотите, уважаемые? Назовите даты начала и конца этой прекрасной эпохи. Или сознание страждущих технично раздвоилось – тут помню, тут не помню? Адепты ордена «назад в СССР» постоянно рассказывают про бесплатную медицину, образование и пресловутую уверенность в завтрашнем дне – а про пустые прилавки не хотите рассказать? Про километровые очереди за товарами первой необходимости, про давку в ликеро-водочных? Про то, что «уверенность в завтрашнем дне», на самом деле, напоминала бесцветное будущее, болотную тину, бесконечный «день сурка» – замкнутый круг, из которого невозможно выбраться. А как насчет вспомнить неповторимый советский новояз: «достать», «выбросили», «получка», «это – к новогоднему столу». Что предел мечтаний советского человека на этапе развитого социализма простирался лишь до югославских сапог, чешского хрусталя, румынской «стенки» и ГДРовской «железной дороги».

Но об этом не любят вспоминать – это сильно расшатывает концепцию «совкофилов».

В этом наша, возможно, главная беда: мы все время оглядываемся назад, вместо того чтобы смотреть вперед. У нас совершенно не получается строить модель будущего. Не видим завтрашнего дня. Откровенно говоря, нет даже его образа – пускай приблизительного, идеализированного и однозначно светлого. Мир движется вперед, но половина населения страны отказывается это признавать, верит, что сможет вернуть вчерашний день, который старательно выпестовала в своем мифологизированном сознании. С таким подходом, конечно же, удобнее верить в светлый «социализм с человеческим лицом». Хотя реальность такова, что у социализма лицо-то перекошенное, недовольное, злобное и, как мы помним из истории, часто голодное. Настолько, что никакая косметика этого не скроет.

Константин Калиниченко