Экономика

Налоговая просит суд взыскать долг «Евро-Керамики» с ООО «Ресурскапитал»

Инспекция Федеральной налоговой службы России № 29 по городу Москве обратилась в Арбитражный суд Псковской области с иском о взыскании с ООО «Ресурскапитал» более 637 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: euro-ceramica.net

Решением Арбитражного суда Псковской области от 15 мая 2023 года, оставленным без изменения судами вышестоящих инстанций, удовлетворено исковое заявление инспекции ФНС России № 29 по Москве о взыскании задолженности в размере 637 млн 572 тысяч 897,34 рубля, числящейся за ООО «ЕвроКерамика» с зависимой организации - ООО «Евро-Керамика Печоры» в порядке, предусмотренном пп. 1 п. 3 ст. 45 НК РФ.

По мнению инспекции, для уклонения от уплаты налоговой задолженности ООО «Евро-Керамика Печоры» после вынесения судебного акта о признании ООО «Евро-Керамика Печоры» и ООО «ЕвроКерамика» зависимыми аффилированными лицами, повторно перевело деятельность на вновь созданную организацию - ООО «Ресурскапитал».

Учитывая изложенное, инспекция просит суд признать ООО «Евро-Керамика», ООО «Евро-Керамика Печоры», ООО «Ресурскапитал» взаимозависимыми лицами, а также взыскать с ООО «Ресурскапитал» 637 млн 572 тысяч 897,34 рубля.

Напомним, Арбитражный суд Псковской области признал ООО «Евро-Керамика Печоры» (ОГРН: 1136032000026, ИНН: 6015006856) и ООО «Евро-Керамика» (ОГРН: 1036001702043, ИНН: 6015006694) взаимозависимыми лицами 22 мая 2023 года.