Общество

Участники региональной программы «Герои земли Псковской» знакомятся с наставниками

Участники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» готовятся к началу обучения. Накануне старта ветераны встречаются со своими наставниками, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Под кураторством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой стажировку пройдет Игорь Фусса. Николая Алексеева будет сопровождать Ольга Тимофеева, а Александра Борисенко — Нинель Салагаева.

Игорь Шатурный уже провел встречу со Станиславом Пугачом, наставником Николая Бубнова станет руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов. Андрей Ключко во время стажировки изучит особенности работы законодательного органа под началом председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова.

Образовательный процесс стартует с 8 сентября. Его проведут преподаватели РАНХиГС и ведущие эксперты. Программа будет включать четыре модуля, охватывающих государственное управление, экономику, региональные особенности и современные технологии. Особое внимание уделят индивидуальному сопровождению и практико-ориентированному подходу.

«Пусть этот этап будет интересным и полезным, а новые компетенции обязательно пригодятся в жизни», - напутствовал участников глава региона Михаил Ведерников и пожелал участникам успехов.

Смотрите также Служить Отечеству

В правительстве напомнили, что программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. На территории Псковской области она стартовала 23 февраля. Ее цель — подготовка компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.