«Гельдт» приглашает на банную церемонию
Театральный ужин
вкусно и полезно плавленый сыр
развивающие секции для детей
День картофельного поля
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
инфографика регистрируем ТОС
нацпроект «Молодёжь и дети»
о работе профсоюзных здравниц
МАФы Пскова и Великих Лук
Задержание ректора ПсковГУ
Чем трактор лучше ламборджини
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Общество
 
 
 
Самое популярное 28.08.2025 11:351 Четыре человека пострадали при наезде на лося в Пскове. ФОТО 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник 01.09.2025 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга 03.09.2025 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем
 
Общество

Участники региональной программы «Герои земли Псковской» знакомятся с наставниками

04.09.2025 16:18|Псков

Участники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» готовятся к началу обучения. Накануне старта ветераны встречаются со своими наставниками, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Под кураторством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой стажировку пройдет Игорь Фусса. Николая Алексеева будет сопровождать Ольга Тимофеева, а Александра Борисенко — Нинель Салагаева.

Игорь Шатурный уже провел встречу со Станиславом Пугачом, наставником Николая Бубнова станет руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов. Андрей Ключко во время стажировки изучит особенности работы законодательного органа под началом председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова.

Образовательный процесс стартует с 8 сентября. Его проведут преподаватели РАНХиГС и ведущие эксперты. Программа будет включать четыре модуля, охватывающих государственное управление, экономику, региональные особенности и современные технологии. Особое внимание уделят индивидуальному сопровождению и практико-ориентированному подходу.

«Пусть этот этап будет интересным и полезным, а новые компетенции обязательно пригодятся в жизни», - напутствовал участников глава региона Михаил Ведерников и пожелал участникам успехов.

В правительстве напомнили, что программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. На территории Псковской области она стартовала 23 февраля. Ее цель — подготовка компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.

