Общество

В Великолукской гордуме обсудили исполнение переданных государственных полномочий

На заседании Великолукской городской Думы 5 сентября обсудили исполнение 22-х государственных полномочий, переданных Псковской областью. Администрация отметила своевременное выполнение всех функций, включая жилищную сферу, образование, административную практику и культурные мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе гордумы.

Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сообщил, что город исполняет 22 государственных полномочия, переданных регионом. Это осуществляется в рамках федерального и регионального законодательства, при условии передачи необходимых ресурсов.

Основные направления исполнения:

Культура: увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Обращение с животными: работа с безнадзорными животными.

Административная практика: деятельность комиссий, КДН, составление протоколов.

Образование: выплаты педагогам, компенсации родителям, поддержка ГИА.

Жилищная сфера: обеспечение жильём детей-сирот, управление спецфондом.

Прочее: переписи, доплаты к пенсиям, реестры, регистрация актов и др.

Наиболее финансируемые направления в 2025 году — это обеспечение жильём детей-сирот и поддержка сферы образования. Финансирование осуществляется за счёт субвенций из областного бюджета, а контроль включает отчётность, проверки и правовую экспертизу.

Все полномочия исполняются в установленные сроки и в соответствии с законодательством. Парламентарии единогласно поддержали проект решения, отметив системную и эффективную работу администрации.

«То, что наша администрация выполняет 22 полномочия, — важно. Главное — исполнять их качественно», — подчеркнул депутат Дмитрий Белюков.