Причины гормонального дисбаланса перечислила эксперт по биохакингу

Многие люди страдают от гормонального дисбаланса и даже не догадываются о его наличии. Зачастую симптомы бывают неочевидными, и без тщательного анализа сложно установить первопричину недомогания. Причины гормонального дисбаланса могут быть различными, но ключевыми триггерами часто становятся стресс, хроническое воспаление, неправильное питание и проблемы со сном, рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.
Когда организму не хватает гармонии в работе гормонов, это может проявляться через множество симптомов:
«Хроническое воспаление, вызванное неправильным питанием или стрессом, поддерживает высокий уровень кортизола — гормона стресса. Повышенный кортизол может привести к резистентности к глюкокортикоидным рецепторам (GCR), что затрудняет подавление воспалительных реакций. Это создает замкнутый круг, выход из которого может быть непростым», — рассказала Мария Молоствова.
Процесс воспаления в организме, как правило, усугубляется несбалансированным питанием и стрессом. Потребление продуктов с высоким содержанием рафинированного сахара и фастфуда приводит к постоянным скачкам инсулина, что как следствие вызывает хроническое воспаление в кишечнике и создает дисбаланс в работе гормонов, пишет RuNews24.ru.
Есть ряд простых, но эффективных шагов, которые можно предпринять, чтобы улучшить свое гормональное здоровье:
Следуя этим простым рекомендациям каждый день, можно заметно улучшить свое гормональное здоровье и общее благополучие.
«Помните, что ваше тело — это система, в которой все взаимосвязано. Поддержание гормонального баланса — это путь к повышению качества жизни и укреплению иммунной системы», — рекомендует эксперт.