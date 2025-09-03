Общество

Гуманитарную помощь на фронт отправили депутаты Псковского областного Собрания

Грузовик с гуманитарной помощью отправится сегодня из Пскова в зону проведения специальной военной операции – стройматериалы для нужд военнослужащих псковской дивизии приобрели депутаты областного Собрания на личные средства. В благотворительной акции приняли участие все члены фракции «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мы как депутаты всегда готовы оказать помощь нашим военнослужащим, защищающим национальные интересы нашей страны в зоне СВО. Всем, чем можем, стараемся помогать, и делаем это регулярно», - поделился во время передачи гуманитарной помощи вице-спикер Александр Братчиков.

Доставленные из Пскова OSB-плиты будут использованы для оборудования жилых помещений бойцов, а также укрепрайонов. Вице-спикер Игорь Дитрих подчеркнул, что отправляемые в зону СВО гуманитарные грузы являются дополнением к материально-техническому обеспечению Вооружённых сил и закупаются под конкретные задачи по согласованию с представителями дивизии.

«Не просто собрали деньги и купили что-то, а целенаправленно – именно то, что нужно нашим бойцам в данный момент», - уточнил парламентарий.