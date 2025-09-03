Псковcкая обл.
Общество

МВД предупредило о направленной на пенсионеров мошеннической рассылке

05.09.2025 21:00|ПсковКомментариев: 0

Рассылка с приглашением вступить в канал с необходимой информацией для пенсионеров от якобы Пенсионного фонда является мошеннической, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Управление продемонстрировало в Telegram-канале материалы, на которых изображено сообщение якобы от Пенсионного фонда (ПФР), в котором гражданина приглашают в канал, в котором собрана вся необходимая информация для пенсионеров.

«Увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки… Новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него», - говорится в материалах.

В управлении напомнили, что 1 января 2023 года ПФР и Фонд социального страхования (ФСС) были объединены в единую структуру — Социальный фонд России (СФР), пишет РИА Новости.

В МВД также призвали разъяснять родственникам старшего поколения новости, показывать им примеры фейков, поддельных документов и вредоносных приложений.

