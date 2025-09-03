Общество

Великолучане вспоминали защитников города при обороне в Ливонской войне

Памятные мероприятия в честь защитников города Великие Луки в 1580 году в ходе Ливонской войны (1558 - 1583 гг.) состоялись в Великолукской крепости у Поклонного креста на месте Воскресенского собора 5 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил краевед Владимир Павлов.

Фотографии: Владимир Павлов и Жанна Лосева

В этом году исполняется 445 лет со времени той героической и трагической обороны. Мероприятие проводилось в шестой раз.

С обзорным докладом выступил краевед Владимир Павлов, панихиду служил отец Дмитрий Соловьёв.

Организаторы ежегодного памятного мероприятия: Великолукская епархия, Великолукский краеведческий музей, краеведы.

В 1580 году город Великие Луки защищали в ходе осады польским королем Стефаном Баторием в рамках Ливонской войны. Во время этой осады, длившейся с октября по ноябрь, защитники Великих Лук мужественно обороняли город, но в итоге он был взят польскими войсками после длительных и кровопролитных боев.