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Семья американца, помогавшего ВС России, переехала в Псковскую область

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Семья американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего российской армии, переехала в Псковскую область, рассказала уполномоченный при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская.

Видео: Елена Полонская / Telegram

«В Псков переехала многодетная семья Джеймса и Сандры Мартиндейл из США. <…> Особое место в истории семьи занимает сын Джеймса — Даниэл Мартиндейл, получивший гражданство Российской Федерации и удостоенный высокой награды Донецкой Народной Республики», — написала она в Telegram-канале.

По словам Елены Полонской, Мартиндейлы видят свое будущее в России и готовы вносить вклад в развитие региона и сельского хозяйства. Так, глава семьи — профессионал в сфере разработки и производства навесного оборудования для сельскохозяйственной техники.

Сам Джеймс Мартиндейл поделился первыми впечатлениями после переезда. 

«Наши впечатления очень хорошие, хотя прошло совсем мало времени — мы приехали только вчера вечером. <…> С радостью хотим лучше узнать людей, живущих здесь, и выстроить отношения, способствующие достижению наших целей по развитию сельского хозяйства не только в России, но и во всей Восточной Европе», — сказал он.

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл с 11 февраля 2022 года находился на Украине. После начала специальной военной операции он установил связь с российскими силовиками и передавал им координаты украинских военных объектов. В частности, полученная от американца информация сыграла ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении и при освобождении Курахово. В октябре 2024 года Мартиндейла вывезли с подконтрольной Киеву территории в Донецк, пишет РИА Новости

В июле 2025-го американец получил российский паспорт. Тогда же он рассказал, что его родители мечтают тоже жить в России.

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