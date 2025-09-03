Общество

Первый договор между Россией и Китаем заключили 336 лет назад в этот день

Русско-китайский договор, заключенный (27 августа) 6 сентября 1689 года в городе Нерчинске, вошел в историю как первый документ, определивший отношения Российского государства с маньчжурской Цинской империей, где устанавливались договоренности о границах, торговле и по другим вопросам.

Вообще первые связи между русскими княжествами и Китаем относятся предположительно к 13 веку. Точно известно, что в 16 веке по указу Ивана Грозного было снаряжено два посольства для поиска пути в Китай через Среднюю Азию и Монголию. После основания Тобольска, русские стали активно заселять Забайкалье и Приамурский край, построили вдоль Амура несколько острогов. Но, несмотря на то, что земли русских поселенцев тогда не граничили ни с землями маньчжуров, ни с Китаем, правительство Цинской империи отнеслось к ним крайне враждебно, а после перехода некоторых крупных родов под покровительство России, стало добиваться ухода русских с берегов Амура.

В то же время царское правительство старалось урегулировать отношения с соседом мирно, направляя в Китай своих представителей, но особого успеха это не приносило. К тому же, после образования русскими в Приамурье в 1682 году крупного Албазинского воеводства, маньчжуры начали военные действия против них, но встретили мужественное сопротивление.

Этот военный конфликт 1683-1689 годов, в конечном итоге, был невыгоден обеим сторонам. Русское правительство, не располагая достаточными военными силами для обороны Приамурья и стремясь установить дипломатические и торговые связи с Китаем, не хотело дальнейшей войны. К тому же осложнение политической ситуации на западных рубежах побудило Московское правительство начать мирные переговоры на востоке.

Цинское же правительство также по ряду причин (попытки вытеснить русских с Амура военным путем провалились, а оставлять неурегулированными эти проблемы в преддверии запланированного захвата территорий в Центральной Азии представлялось неосмотрительным) вынуждено было отказаться от широких военных планов и согласиться провести переговоры с целью заключения мира.

Переговоры между русским посольством, которое возглавил боярин Ф.А. Головин, и представителями цинского правительства во главе с Сонготу начались (12) 22 августа 1689 года. Причем проходили они не в Пекине, куда российское посольство не смогло добраться из-за возросшей угрозы уничтожения, а в Нерчинске, который был осажден вторгшимися в русские пределы маньчжурскими войсками численностью свыше 15 тысяч человек при поддержке артиллерии и речной флотилии. Им противостояли около полутора тысяч русских стрельцов и казаков без достаточного боеприпаса и продовольствия. В осаде находился и Албазин – главный опорный пункт русских в Приамурье. И Цинское посольство постоянно подчеркивало свою готовность в любой момент использовать эти войска для подкрепления своей позиции на переговорах.

К тому же в посольство Китая, наравне с маньчжурами, были включены для непосредственного ведения переговоров состоявшие на службе у цинских властей миссионеры-иезуиты – португалец Томаш Перейра и француз Жербильон, которые с самого начала выступали против соглашения с Головиным, что еще более осложняло обстановку. Кстати, переговоры велись на латинском языке, и на него переводились как китайские, так и русские речи.

И вот, (27 августа) 6 сентября 1689 года Нерчинский договор все же был подписан, урегулировав отношения стран после военного конфликта и определив систему торговых и дипломатических отношений между ними. Фактически этот первый русско-китайский договор разграничил сферы влияния обоих государств в Приамурье.

Он состоял из 6-ти статей, и, по сути, территориальные статьи этого договора (1-3) – это вынужденная передача цинскому правительству обширных территорий Албазинского воеводства и отказ от Амура (из-за условий, в которых проходили эти переговоры). К тому же русские обязались уничтожить и сам Албазинский острог, а Аргунский острог перенести на правый берег Аргуни. При этом, китайцы отказывались устраивать в этом районе какие-либо поселения (эта территория стала для них буферной зоной), а земли между рекой Удой и Большим Хинганом вообще оставались неразграниченными.

Таким образом, согласно Нерчинскому трактату, граница между Россией и Китаем четко так и не была определена (кроме участка по реке Аргунь), так как названия рек и гор, служивших географическими ориентирами к северу от Амура, не были точны, не были идентичны в русском, латинском и маньчжурском экземплярах договора. А размежевание земель близ побережья Охотского моря откладывалось. Поэтому Цинское правительство фактического контроля над отошедшей к нему территории не осуществляло, но условия договора соблюдало – до конца 18 века маньчжурских поселенцев в Приамурье не было.

Помимо территориальных статей, Нерчинский договор включал в себя статью, оговаривающую моменты, связанные с перебежчиками и лицами, совершившими преступления на территории противоположной стороны (статья 4). А статья 5 разрешала равноправные торговые отношения между подданными обеих стран. Статья 6 определяла мирный порядок разрешения пограничных споров.

И хотя территориальные статьи Нерчинского договора были неблагоприятны для России, но все остальные моменты открывали возможности к развитию мирных политических и торговых отношений обоих государств, что стало большим дипломатическим успехом русского правительства, пишет calend.ru.

Также стоит сказать, что из-за несовершенства Нерчинского договора, как официального документа с международно-правовой точки зрения (поскольку его тексты на русском, маньчжурском и латинском языках были неидентичными, упомянутые географические ориентиры – неясными, обмен картами не был произведен, а демаркацию границы и вовсе не проводили), российская сторона в скором времени смогла потребовать пересмотра навязанной силой границы в Приамурье. Что и было сделано и нашло выражение в соответствующих статьях при заключении сторонами Айгунского (1858) и Пекинского (1860) договоров. Фактически Нерчинский договор был пересмотрен и заменен этими двумя договорами.