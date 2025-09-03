Общество

Международный день грамотности празднуют 8 сентября

Международный день грамотности отмечают сегодня, 8 сентября.

Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года, с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества и о необходимости укрепления усилий по ее распространению. Дата празднования 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции.

Главная цель Дня — активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО, как инструмента расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и сообществ.

Грамотность — определенная степень владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка. Один из базовых показателей социально-культурного развития населения и одно из основных прав человека для всех. Грамотность является основой для приобретения людьми более широких знаний, навыков, ценностей, взглядов и моделей поведения.

Грамотность — истинный праздник для человечества. Однако, грамотность для всех — детей, молодежи и взрослых — еще не до конца достигнутая цель.

Несмотря на заметные успехи многих стран, по данным ЮНЕСКО, в мире проживают 739 млн. взрослых (из них 102 млн. молодых людей 15-24 лет), которым не хватает базовых навыков грамотности. Четверо из десяти детей не достигают минимальных уровней владения навыками чтения и счета. Примерно 272 миллиона детей и подростков не посещают школу.

Существует явная необходимость в развертывании программ распространения грамотности, которые были бы направлены на группы учащихся, требующих к себе особого внимания, и в первую очередь к ним относятся женщины и девочки, оставшиеся за дверями школы. Там, где мужчины и мальчики лишены возможности получения качественного образования, они тоже нуждаются в особом внимании.

К тому же кризис COVID-19 внес нарушения в процесс обучения детей, молодежи и взрослых в беспрецедентных масштабах. Он также усугубил существовавшее ранее неравенство в доступе к возможностям обучения грамоте. Даже во времена глобального кризиса предпринимались усилия по поиску альтернативных путей обеспечения непрерывности обучения, включая дистанционное обучение, зачастую в сочетании с очным обучением. Однако доступ к возможностям обучения грамоте распределяется неравномерно. Быстрый переход к дистанционному обучению также выявил сохраняющийся цифровой разрыв с точки зрения подключения, инфраструктуры и способности использовать технологии, а также различия в других услугах, таких как доступ к электроэнергии, что ограничивает возможности обучения.

Поэтому сегодняшняя дата также позволяет предложить новаторские пути решения существующих проблем, направленные на дальнейшее повышение уровня грамотности в будущем, пишет calend.ru.

Сегодня Международный день грамотности отмечается во всём мире. В его праздновании принимают участие правительства, многосторонние, двусторонние и неправительственные организации, частный сектор, сообщества, а также преподаватели, учащиеся и эксперты в этой области.

В этот День также присуждаются Международные премии за распространение грамотности людям с выдающимися идеями, способными содействовать распространению грамотности в целях реализации Повестки дня в области образования на период до 2030 года.

Ежегодно День грамотности посвящен определенной теме. Так, в разные годы он проходил под девизами: «Значение грамотности для женщин», «Грамотность расширяет личные возможности», «Грамотность и здоровье», «Грамотность обеспечивает устойчивое развитие», «Читая прошлое, пишем будущее», «Грамотность в цифровом мире», «Грамотность и развитие навыков», «Грамотность и многоязычие», «Преподавание и обучение грамоте в условиях кризиса COVID-19 и в последующий период», «Грамотность в интересах восстановления, ориентированного на человека: сокращение цифрового разрыва», «Трансформация учебных пространств для обучения грамоте», «Содействие распространению грамотности в цифровую эпоху» и др.