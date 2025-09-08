Может ли ношение коротких юбок зимой привести к бесплодию, рассказал гинеколог

Женская репродуктивная система действительно чувствительна к внешним факторам, и переохлаждение нижней части тела может создать благоприятную среду для развития воспалительных процессов. В этом плане короткая юбка и тонкие капроновые колготки, которые не защищают от холода, могут способствовать переохлаждению. Акушер-гинеколог, врач УЗИ-диагностики Анастасия Слизова рассказала, что в холодное время года желательно держать ноги в тепле.
Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»
Анастасия Слизова подчеркнула, что риск не в самой одежде, а в том, что переохлаждение может ослабить защитные силы организма и спровоцировать обострение скрытых инфекций. По словам специалиста, помимо тепла важно соблюдать и другие правила.
«Это, конечно, здоровый сон, правильное питание — побольше витаминов и поменьше стрессовых ситуаций. Поддержка иммунитета является ключевым моментом в профилактике заболеваний», — добавила акушер-гинеколог.
При этом цистит — воспаление мочевого пузыря — часто связывают с переохлаждением, однако причина этого заболевания в микроорганизмах.
Также специалист подчеркнула, что бесплодие — очень большая и обширная тема. Причин у такого заболевания очень много: отсутствие овуляции, непроходимость маточных труб, эндометриоз, мужской фактор и другие. Мини-юбки никак на это не влияют. Главный риск при воспалениях и возможных осложнениях связан с инфекциями, передаваемыми половым путём.
«Если была половая жизнь с непроверенным партнёром, который наградил инфекциями (трихомонадами, хламидиями, микоплазмами, гонококками), то вероятность непроходимости труб высока», — предупредила Слизова.
По мнению врача, переохлаждение может стать фактором, снижающим иммунитет, и ускорить развитие инфекции:
Основная рекомендация специалиста — одеваться по погоде, заботиться о своём иммунитете и не игнорировать симптомы инфекций. Тогда и здоровье, и стиль можно сохранять одновременно, пишет RuNews24.ru.