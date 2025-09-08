Псковcкая обл.
Общество

Может ли ношение коротких юбок зимой привести к бесплодию, рассказал гинеколог

09.09.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Женская репродуктивная система действительно чувствительна к внешним факторам, и переохлаждение нижней части тела может создать благоприятную среду для развития воспалительных процессов. В этом плане короткая юбка и тонкие капроновые колготки, которые не защищают от холода, могут способствовать переохлаждению. Акушер-гинеколог, врач УЗИ-диагностики Анастасия Слизова рассказала, что в холодное время года желательно держать ноги в тепле.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«Если ступни замёрзнут, то может произойти переохлаждение, снижение иммунитета. Если есть какая-то инфекция внутри, она обязательно начнёт себя показывать, поэтому теплой одеждой мы просто ограждаем себя от переохлаждения», — пояснила врач.

Анастасия Слизова подчеркнула, что риск не в самой одежде, а в том, что переохлаждение может ослабить защитные силы организма и спровоцировать обострение скрытых инфекций. По словам специалиста, помимо тепла важно соблюдать и другие правила.

«Это, конечно, здоровый сон, правильное питание — побольше витаминов и поменьше стрессовых ситуаций. Поддержка иммунитета является ключевым моментом в профилактике заболеваний», — добавила акушер-гинеколог.

При этом цистит — воспаление мочевого пузыря — часто связывают с переохлаждением, однако причина этого заболевания в микроорганизмах.

«Цистит — это воспаление, а его вызывают микроорганизмы. Конечно, есть абактериальные циститы, но они в основном связаны с психоэмоциональной составляющей, — объясняет доктор. — Чтобы заболеть циститом, надо иметь бактерию. Если есть нелеченное воспаление, например, во влагалище, то оно может дать цистит. Или если не соблюдается гигиена после акта дефекации, и бактерии из кала переходят в уретру, вызывая цистит и даже пиелонефрит».

Также специалист подчеркнула, что бесплодие — очень большая и обширная тема. Причин у такого заболевания очень много: отсутствие овуляции, непроходимость маточных труб, эндометриоз, мужской фактор и другие. Мини-юбки никак на это не влияют. Главный риск при воспалениях и возможных осложнениях связан с инфекциями, передаваемыми половым путём.

«Если была половая жизнь с непроверенным партнёром, который наградил инфекциями (трихомонадами, хламидиями, микоплазмами, гонококками), то вероятность непроходимости труб высока», — предупредила Слизова.

По мнению врача, переохлаждение может стать фактором, снижающим иммунитет, и ускорить развитие инфекции:

«Если вы зимой заболели инфекцией, передающейся половым путём, то из-за снижения иммунитета на фоне переохлаждения инфекция быстрее пойдёт в трубы, что может привести к их непроходимости. Однако само выражение про короткие юбки и капроновые колготки — это у нас от мам и бабушек только ради того, чтобы мы не простудились. Само по себе ношение капроновых колготок и мини-юбок не провоцирует цистит и бесплодие», — резюмирует врач.

Основная рекомендация специалиста — одеваться по погоде, заботиться о своём иммунитете и не игнорировать симптомы инфекций. Тогда и здоровье, и стиль можно сохранять одновременно, пишет RuNews24.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
