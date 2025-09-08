Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 3,4%

С 1 по 7 сентября в Псковской области зарегистрировано 1 533 случая ОРВИ, что на 3,4% выше уровня предыдущей недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 53,4%. В городе Пскове зарегистрировано 722 случая ОРВИ, или 47,1% от общего количества по региону.

За неделю госпитализирован 21 человек с симптомами ОРВИ.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.