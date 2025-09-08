Псковcкая обл.
Общество

Елена Припутенко: Эпидситуация в Псковской области благополучная и стабильная

10.09.2025 12:19|ПсковКомментариев: 0

Эпидемиологическая ситуация в Псковской области оценивается Роспотребнадзором как благополучная и стабильная. Такими данными поделилась руководитель управления Роспотребнадзора по региону Елена Припутенко в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM). 

«Эпидситуацию можно оценить как благополучную и стабильную. За первую неделю осени по области зарегистрировали чуть более 1500 заболеваний ОРВИ. Показатель составил 26,4 на 10 тысяч населения. Рост заболеваемости мы наблюдаем уже вторую неделю. По сравнению с предыдущей неделей рост составил 3,4%. Незначительный. Ситуация логичная, ожидаемая и прогнозируемая. Рост среди школьников в возрасте 7-14 лет, доля школьников составляет 54%. 819 деток заболели за первую неделю сентября», - сказала Елена Припутенко.

Гостья студии отметила, что Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг не только по ОРВИ, но и по коронавирусу. 

«Мы проводим постоянный мониторинг на территории области. ОРВИ, которые мы фиксируем, негриппозной этимологии. Никакой экзотики. Что касается ковида, мы тоже наблюдаем небольшой рост, но за неделю заболело всего 19 человек. Показатели небольшие, но мы видим, что он никуда не делся. В 100% случаев протекает как ОРВИ. Показатели, в целом, соответствуют показателям по всей Российской Федерации», - добавила Елена Припутенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
