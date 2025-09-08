Общество

Популярные маршруты для путешествий по Псковской области предлагает национальный туристический портал

Более более 15 разнообразных туристических маршрутов по Псковской области размещены в разделе «Межсезонье» национального туристического портала «Путешествуем.рф». Есть варианты как для выходных, так и для продолжительного отпуска. Гости региона могут выбирать отдых и по интересам: экологический, научный, промышленный, культурно-познавательный , патриотический, сельский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Например, маршрут «Путешествие к псковским хуторам, яблочным садам и ароматным пряникам» приглашает туристов в семидневное автомобильно-гастрономическое путешествие по Псковской области, где среди пасек, сыроварен, печатных пряников и аутентичных вышивок можно увидеть нетипичные для Северо-Запада улиточную ферму и кафе с французской кухней. И все это на фоне пейзажей — таких, какими их видели еще жители древней Руси.

Фото: правительство Псковской области

Еще один маршрут «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают». В прошлом году он стал победителем Всероссийского проекта «Открой свою Россию». Это гастрономический маршрут выходного дня, который позволяет туристам окунуться в сельскую жизнь: посетить фермерские хозяйства, прогуляться по яблоневым садам, познакомиться с историей льняного производства и культурой народа сето. Во время путешествия туристы могут принять участие в мастер-классах по традиционным ремеслам и попробовать блюда по старинным рецептам.

Всего в разделе «Межсезонье» туристического портала «Путешествуем.рф» собрано более 500 идей и маршрутов. Туристические поездки в межсезонье сочетают в себе эксклюзивный, доступный и насыщенный отдых повышенной комфортности, в котором нет ничего лишнего.

Национальный туристический портал «Путешествуем.рф» развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».