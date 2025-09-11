Общество

«Зверьё моё»: Животные — не игрушки. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 11 сентября.

К ведущей Ульяне Лаблюк пришла инструктор-дрессировщик, кинолог, специалист по коррекции поведения, старшая Кинологического направления Псковской области поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», аттестованный в «ЛизаАлерт» судья по Поисково-спасательной службе, руководитель Кинологического отдела в благотворительном проекте «Дело в собаке», соучредитель ПРОО «Зоозащита» Юлия Иванова, которая занимается с собаками с 2002 года.

С ней поприсутствовал в студии пёс Ют.

Гостья рассказала о функциях собаки-помощника, которая является спасателем на пенсии, съемках Юта в клипе на песню известной панк-группы «Йорш» из города Подольск, а также затронула одну из тем, по которой недавно вела занятия в рамках волонтерской смены в псковском приюте «Лесопилка».

Каким должен быть правильный режим дня? Почему это важно, и чем грозит отступление от правил? Когда нужно кормить - до или после прогулки? Какие гигиенические процедуры необходимы собакам на постоянной основе? Для чего в целом нужно обучать питомцев бытовому послушанию?