Общество

Привиться от гриппа на парковке ТЦ могут псковичи

В Пскове работает мобильный пункт вакцинации у торгового центра «Империал» на улице Коммунальной, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Прививку делают в специально оборудованном транспорте. Для прохождения процедуры нужно предоставить паспорт, СНИЛС, полис ОМС и заполнить согласие для проведения прививки. Врач-терапевт проведет краткий осмотр, измерит температуру и убедится в отсутствии противопоказаний. После осмотра можно пройти вакцинацию.

Медики используют вакцину российского производства «Совигрипп». Она формирует иммунитет против гриппа типов А и В, снижает риск заражения, облегчает течение болезни, предотвращает тяжелые осложнения после перенесенного гриппа и летальные исходы.

ФАП работает с 12:00 до 16:00. Вакцинация проводится бесплатно.