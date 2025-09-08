Общество

Стартовало голосование за «Народного участкового» Псковской области

Всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России, стартовал 11 сентября. Победители каждого этапа конкурса определятся большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

«Проект "Народный участковый" – пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Лучших выберут непосредственно те, чей покой они охраняют, – наши граждане», - подчеркнули в УМВД.

Конкурс традиционно проходит в три этапа. Первый проводится в каждом регионе на районном уровне.

Чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном сайте УМВД России по Псковской области размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса.

Участники голосования могут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане.

Онлайн-голосование населения на первом этапе конкурса проходит с 11 по 20 сентября текущего года. По окончании второго этапа голосования будет определен победитель регионального этапа.

Далее, в ноябре текущего года пройдет всероссийский этап конкурса «Народный участковый», в ходе которого и определится его победитель.

Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса «Народный участковый» пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.