Общество

Псковичи выступят в трех компетенциях финала чемпионата высоких технологий

Сборная команда Псковской области готовится к участию в финале чемпионата высоких технологий, который состоится в период с 17 по 21 сентября в Великом Новгороде на площадке ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фотографии предоставили в пресс-службе правительства Псковской области

Псковичи примут участие в трех компетенциях финала чемпионата.

Ученица Гуманитарного лицея города Пскова Александра Соколова под руководством наставника Игоря Лубягина - научного консультанта Детского технопарка «Кванториум Псков», выступит в компетенции «Сервисный инженер промышленного оборудования в Индустрии 4.0». Александра Соколова получила возможность пройти в финал чемпионата высоких технологий, заняв первое место в региональном этапе чемпионата.

Ученица Гуманитарного лицея города Пскова Алиса Овчинникова под руководством наставника, заместителя директора по образовательной деятельности Детского технопарка «Кванториум Псков» Александра Цветкова, примет участие в компетенции «Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования». Девушка была приглашена в финал чемпионата высоких технологий по результатам участия в образовательном интенсиве «Мастерская инноваций», показав лучший результат среди всех участников отраслевого чемпионата, проходившего в дистанционном формате в каникулярное время.

Еще один участник финальных состязаний - студент Псковского агротехнического колледжа Аркадий Феськов. Под руководством мастера производственного обучения Валерии Орловой он выступит в компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства».

Также делегация Псковской области примет участие в насыщенной деловой программе чемпионата. В составе группы - представители министерства образования региона, центра опережающей профессиональной подготовки, регионального оператора чемпионатного движения «Профессионалы», детского технопарка «Кванториум Псков» и профессиональных образовательных учреждений Псковской области.

Ожидается, что участниками всех мероприятий чемпионата станут не менее 15 тысяч человек. В рамках финала особое внимание будет уделено профориентационным мероприятиям и насыщенной внеконкурсной программе, которая пройдет по трем актуальным тематическим трекам: «Технологический суверенитет и лидерство», «Время героев» и «Программы интеграции».

Чемпионат высоких технологий ‒ соревновательные мероприятия по компетенциям, перечень которых сформирован на основании наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой

Псковская область проводит у себя и принимает активное участие в чемпионате высоких технологий с 2024 года. В прошлом году региональный этап чемпионата включал всего одну компетенцию: «Разработчик мехатронных систем реабилитации (экзоскелеты)». По итогам регионального этапа студент Псковского агротехнического колледжа Даниил Никитин принял участие в финале чемпионата высоких технологий, где занял третье место получил предложение о трудоустройстве в Росатом.

Чемпионатное движение действует в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Минпросвещения России.