Общество

К концу года должна выйти книга о великолучанах-интернационалистах, воевавших в Афганистане

Воинам-интернационалистам, участвовавшим в боевых действиях в Афганистане, посвятил свое еженедельное обращение глава города Великие Луки Николай Козловский. Он рассказал, что в конце 2025 года должна будет выйти книга о великолучанах-интернационалистах.

«Сегодня в своем видеообращении расскажу о деятельности тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине, — о воинах-интернационалистах, участниках боевых действий в Афганистане. Наш город Великие Луки по праву носит звание города воинской славы. Здесь особое отношение к подвигу, к долгу и к истории. И значительный вклад в сохранение этой исторической преемственности вносят наши ветераны боевых действий», - начал свой рассказ Николай Козловский.

В городе Великие Луки действует общественная организация «Объединение ветеранов войны в Афганистане», которую возглавляет Али Оруджов. В годы Афганской войны он лично участвовал в боевых операциях, вместе с сослуживцами защищая стратегически важные объекты от нападений моджахедов.

«Вернувшись с войны, Али Оруджов продолжил служить Отечеству уже в мирное время — он сумел сплотить вокруг себя тех, кто прошёл через суровые испытания Афганистана. Сегодня общественная организация воинов-афганцев объединяет настоящих героев, проверенных временем и боевыми испытаниями», - добавил глава города.

Он подчеркнул, что среди уважаемых представителей организации — подполковник воздушно-десантных войск в отставке Виктор Куликов – кавалер двух орденов Красной Звезды и других боевых наград.

«Более года он командовал отдельной разведывательной ротой воздушно-десантной дивизии, под его руководством рота провела десятки успешных боевых операций. Его личный пример мужества и воинской доблести сегодня вдохновляет молодое поколение. Ещё один наш земляк — Владимир Иванович Дедушкин, сотрудник городского военкомата. Он также выполнял интернациональный долг в Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск», - подчеркнул Николай Козловский.

За проявленные в боях храбрость и самоотверженность Владимир Дедушкин награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

«Сегодня ветераны продолжают служить Родине — они активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодёжи. Воины-интернационалисты взаимодействуют с военно-патриотическим спортивным клубом «Маргелов», участвуют в организации тематических мероприятий, посвящённых памятным датам в истории России, восстанавливают и ухаживают за захоронениями воинов, погибших в Афганистане», - пояснил Николай Козловский.

Отдельно он подчеркнул, что активисты объединения принимают участие в обновлении и благоустройстве Сквера воинской славы на улице Карла Либкнехта.

Также глава города добавил, что в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны-афганцы активно подключились к проведению воспитательных акций в школах, рассказывая школьникам не только о подвигах их прадедов, но и о своих собственных историях, о боевом братстве, чести и долге.

Кроме того, объединение активно сотрудничает с другими регионами, включая Смоленск, Великий Новгород и другие города. Такое взаимодействие позволяет обмениваться опытом, участвовать в совместных патриотических проектах и сохранять историческую правду о событиях Афганской войны, считает Николай Козловский.

Сегодня активисты работают над важным историко-просветительским проектом — подготовкой книги о великолучанах-интернационалистах, воевавших в Афганистане.

«Эта книга, выход которой запланирован на конец 2025 года, станет настоящим памятником боевому пути наших земляков, хранителем их подвигов и свидетельством беззаветной любви к Родине», - прокомментировал Николай Козловский.

«Дорогие друзья! Мы гордимся тем, что в нашем городе живут и работают такие люди. Воины-"афганцы" были и остаются примером для новых поколений защитников Отечества. Именно на их подвигах воспитываются сегодняшние бойцы, в том числе и великолучане, сражающиеся в рядах Российской Армии, отстаивая свободу, безопасность и независимость нашей Родины. Нынешний, 2025-й год, указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина объявлен Годом защитника Отечества», - напомнил Николай Козловский.

Он подчеркнул, что это особое признание всем, кто на протяжении веков стоял и стоит на страже нашей великой Родины.

«Дорогие ветераны боевых действий в Афганистане! Благодарю вас за мужество, за ваш боевой и жизненный путь, за ту большую работу, которую вы ведёте сегодня. Ваш вклад в формирование патриотического сознания молодёжи — бесценен. Вы являетесь настоящими хранителями исторической памяти, опорой общества, примером для будущих поколений. Сердечно благодарю вас от имени всех великолучан. Мы гордимся вами!» - подытожил Николай Козловский.