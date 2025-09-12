Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
Открытие ресторана GURAVI
Господин Рейтингомер
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
Псков летние террасы
развивающие секции для детей
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
о работе профсоюзных здравниц
 
 
 
ещё Общество 12.09.2025 12:570 Вторая смена — приговор для всей семьи? 12.09.2025 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 сентября 12.09.2025 18:230 День в истории ПЛН. 12 сентября 12.09.2025 18:200 В учреждениях УИС Псковской области проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «Жизнь» 12.09.2025 18:080 К концу года должна выйти книга о великолучанах-интернационалистах, воевавших в Афганистане 12.09.2025 18:000 Более тысячи юных псковичей из нуждающихся семей получили помощь от Детского фонда
 
 
 
Самое популярное 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 07.09.2025 22:003 Назван размер пенсии никогда не работавших россиян 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 08.09.2025 12:402 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе 07.09.2025 10:020 Пожар произошел на Октябрьском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

К концу года должна выйти книга о великолучанах-интернационалистах, воевавших в Афганистане

12.09.2025 18:08|ПсковКомментариев: 0

Воинам-интернационалистам, участвовавшим в боевых действиях в Афганистане, посвятил свое еженедельное обращение глава города Великие Луки Николай Козловский. Он рассказал, что в конце 2025 года должна будет выйти книга о великолучанах-интернационалистах. 

«Сегодня в своем видеообращении расскажу о деятельности тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине, — о воинах-интернационалистах, участниках боевых действий в Афганистане. Наш город Великие Луки по праву носит звание города воинской славы. Здесь особое отношение к подвигу, к долгу и к истории. И значительный вклад в сохранение этой исторической преемственности вносят наши ветераны боевых действий», - начал свой рассказ Николай Козловский.

В городе Великие Луки действует общественная организация «Объединение ветеранов войны в Афганистане», которую возглавляет Али Оруджов. В годы Афганской войны он лично участвовал в боевых операциях, вместе с сослуживцами защищая стратегически важные объекты от нападений моджахедов.

«Вернувшись с войны, Али Оруджов продолжил служить Отечеству уже в мирное время — он сумел сплотить вокруг себя тех, кто прошёл через суровые испытания Афганистана. Сегодня общественная организация воинов-афганцев объединяет настоящих героев, проверенных временем и боевыми испытаниями», - добавил глава города.

Он подчеркнул, что среди уважаемых представителей организации — подполковник воздушно-десантных войск в отставке Виктор Куликов – кавалер двух орденов Красной Звезды и других боевых наград.

«Более года он командовал отдельной разведывательной ротой воздушно-десантной дивизии, под его руководством рота провела десятки успешных боевых операций. Его личный пример мужества и воинской доблести сегодня вдохновляет молодое поколение. Ещё один наш земляк — Владимир Иванович Дедушкин, сотрудник городского военкомата. Он также выполнял интернациональный долг в Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск», - подчеркнул Николай Козловский.

За проявленные в боях храбрость и самоотверженность Владимир Дедушкин награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

«Сегодня ветераны продолжают служить Родине — они активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодёжи. Воины-интернационалисты взаимодействуют с военно-патриотическим спортивным клубом «Маргелов», участвуют в организации тематических мероприятий, посвящённых памятным датам в истории России, восстанавливают и ухаживают за захоронениями воинов, погибших в Афганистане», - пояснил Николай Козловский.

Отдельно он подчеркнул, что активисты объединения принимают участие в обновлении и благоустройстве Сквера воинской славы на улице Карла Либкнехта.

Также глава города добавил, что в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны-афганцы активно подключились к проведению воспитательных акций в школах, рассказывая школьникам не только о подвигах их прадедов, но и о своих собственных историях, о боевом братстве, чести и долге.

Кроме того, объединение активно сотрудничает с другими регионами, включая Смоленск, Великий Новгород и другие города. Такое взаимодействие позволяет обмениваться опытом, участвовать в совместных патриотических проектах и сохранять историческую правду о событиях Афганской войны, считает Николай Козловский.

Сегодня активисты работают над важным историко-просветительским проектом — подготовкой книги о великолучанах-интернационалистах, воевавших в Афганистане.

«Эта книга, выход которой запланирован на конец 2025 года, станет настоящим памятником боевому пути наших земляков, хранителем их подвигов и свидетельством беззаветной любви к Родине», - прокомментировал Николай Козловский.

«Дорогие друзья! Мы гордимся тем, что в нашем городе живут и работают такие люди. Воины-"афганцы" были и остаются примером для новых поколений защитников Отечества. Именно на их подвигах воспитываются сегодняшние бойцы, в том числе и великолучане, сражающиеся в рядах Российской Армии, отстаивая свободу, безопасность и независимость нашей Родины. Нынешний, 2025-й год, указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина объявлен Годом защитника Отечества», - напомнил Николай Козловский.

Он подчеркнул, что это особое признание всем, кто на протяжении веков стоял и стоит на страже нашей великой Родины.

«Дорогие ветераны боевых действий в Афганистане! Благодарю вас за мужество, за ваш боевой и жизненный путь, за ту большую работу, которую вы ведёте сегодня. Ваш вклад в формирование патриотического сознания молодёжи — бесценен. Вы являетесь настоящими хранителями исторической памяти, опорой общества, примером для будущих поколений. Сердечно благодарю вас от имени всех великолучан. Мы гордимся вами!» - подытожил Николай Козловский.

Пресс-портрет
Козловский Николай Николаевич Глава города Великие Луки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 182 человека
12.09.2025, 19:200 Великолукский суд взыскал страховую выплату с ответчика после установления полной вины водителя в ДТП 12.09.2025, 19:000 В Пскове осужден мужчина за кражу денег с банковского счета 12.09.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 сентября 12.09.2025, 18:330 «Беседка»: «​​​​​​​Авто-АС» на фестивале «Автомир Пскова-25». ВИДЕО
12.09.2025, 18:230 День в истории ПЛН. 12 сентября 12.09.2025, 18:200 В учреждениях УИС Псковской области проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «Жизнь» 12.09.2025, 18:140 «Онлайн-брифинг»: Завершение ключевых дорожных проектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». ВИДЕО 12.09.2025, 18:080 К концу года должна выйти книга о великолучанах-интернационалистах, воевавших в Афганистане
12.09.2025, 18:000 Более тысячи юных псковичей из нуждающихся семей получили помощь от Детского фонда 12.09.2025, 17:580 «Чай втроем»: Александр Бушуев о теории воспитания, покрашенных березах и жизни как хобби. ВИДЕО 12.09.2025, 17:561 Суд отказал псковичу в обжаловании штрафа за парковку на зеленой зоне 12.09.2025, 17:540 Работы по строительству Северного обхода Пскова идут планово — Станислав Стармолотов
12.09.2025, 17:530 В Пскове стартовал проект инклюзивного искусства «Встречное движение» 12.09.2025, 17:490 Реализация средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Псковской области составляет более 60% 12.09.2025, 17:470 Как идея мотосекции в Печорах превратилась в 15-летнюю историю клуба «Феникс», ответил основатель 12.09.2025, 17:430 Утечка газа произошла в ходе работ в Острове-3
12.09.2025, 17:370 Сергей Вострецов: СОЦПРОФ давно отстаивает принцип персонализации соцподдержки 12.09.2025, 17:350 Советы по покупке продуктов на уличных ярмарках дали псковичам в Роспотребнадзоре 12.09.2025, 17:280 Кредит под 0,01%* на автомобиль TENET могут получить псковичи 12.09.2025, 17:210 «На пятой передаче»: ограничения для водителей 70+ и транспортный налог за километры пробега. ВИДЕО
12.09.2025, 17:200 Александр Бушуев рассказал о посвящении в «Митьки» и жизни под крылом легендарного бренда 12.09.2025, 17:150 В августе жители Псковской области перевели мошенникам 30 млн рублей 12.09.2025, 17:120 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Светлана Синцова 12.09.2025, 17:050 Почти 46% региональных дорог Псковской области соответствуют нормативам
12.09.2025, 16:580 Псковичи стали использовать ИИ-функции в онлайн-коммуникациях на 70% больше 12.09.2025, 16:560 Родственники и близкие Дарьи Сиротиной выразили благодарность за поддержку 12.09.2025, 16:540 Псковские спортсмены стали победителями Кубка России по гребле на «Драконах» 12.09.2025, 16:500 В «Михайловском» начали детальную проработку программы для первого межрегионального туристического маршрута
12.09.2025, 16:270 Погоню за подозреваемым в грабеже устроили полицейские в Пскове. ВИДЕО 12.09.2025, 16:260 Ларису Семашко назначили руководителем санатория «Голубые озера» 12.09.2025, 16:190 Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3. ФОТОРЕПОРТАЖ 12.09.2025, 16:140 Первенство области по кабельному вейкборду пройдет в Великих Луках
12.09.2025, 16:110 Александр Бушуев рассказал, как сломанная нога и джетлаг открыли в нем художника 12.09.2025, 16:060 Высокая пожарная опасность ожидается с 13 сентября на юге Псковской области 12.09.2025, 16:040 Александр Котов: Единый день голосования – завершающий этап муниципальной реформы в регионе 12.09.2025, 15:520 Женская футбольная команда из Пскова заняла второе место на чемпионате СЗФО
12.09.2025, 15:500 Проект продления улицы Кузбасской Дивизии в Пскове готов — Станислав Стамолотов 12.09.2025, 15:470 Три четверти студентов-айтишников считают стажировки в ИТ-компании лучшим способом приобрести профессиональные навыки — опрос 12.09.2025, 15:450 Женщины-водители не пострадали в ДТП на улице Труда в Пскове 12.09.2025, 15:370 Вопрос дублера Рижского проспекта в Пскове прорабатывается — Станислав Стармолотов
12.09.2025, 15:350 В летних лагерях в Псковской области отдохнули почти 13 тысяч детей 12.09.2025, 15:290 Более 10 дорожных объектов ввели в эксплуатацию после ремонтов в Псковской области 12.09.2025, 15:211 Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 10% 12.09.2025, 15:140 За неделю клещи в Псковской области покусали почти 100 человек
12.09.2025, 15:100 Ресторан «Стругановъ» открыл бронь на новогодние корпоративы 12.09.2025, 15:090 Псковский театр драмы впервые побывает с гастролями на Алтае 12.09.2025, 15:060 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга со Станиславом Стармолотовым 12.09.2025, 14:530 Универсальная ярмарка «Осень» пройдет в Великих Луках 27 сентября
12.09.2025, 14:490 В результате ДТП на дороге Кунья — Кресты скончался водитель 12.09.2025, 14:430 За просроченную курицу и макароны оштрафовали организатора питания в поезде «Псков — Москва» 12.09.2025, 14:360 Профсоюзы помогли узнать сотрудникам «Горводоканала» о долгосрочных сбережениях 12.09.2025, 14:340 Руководитель псковского автосалона: Tenet – это китайская технологичность и немецкое качество
12.09.2025, 14:240 Ярмарку трудоустройства для ветеранов СВО провел псковский филиала фонда «Защитники Отечества» 12.09.2025, 14:220 Банаевы из Струг Красных победили во всероссийском конкурсе «Семья года-2025» 12.09.2025, 14:190 В Псковской области подходит к концу первая часть бабьего лета 12.09.2025, 14:170 «Прессинг»: Типология пресс-служб, пришлите запрос, очковтиратели и держиморды. ВИДЕО
12.09.2025, 14:040 Фотофакт: Впервые голосующий Барсик принял участие в выборах в Псковском районе 12.09.2025, 13:550 Дожди и до +23 градусов прогнозируют в Псковской области 13 сентября 12.09.2025, 13:530 «Беседка»: «​​​​​​​Авто-АС» на фестивале «Автомир Пскова-25» 12.09.2025, 13:450 Себеж, Кунья и Пушкинские Горы лидируют по явке на ДЭГ
12.09.2025, 13:380 Включить творог и сметану в рацион школьников рекомендовали псковичам 12.09.2025, 13:360 Президента областной федерации футбола переизбрали в Пскове 12.09.2025, 13:331 Центробанк снизил ключевую ставку до 17% 12.09.2025, 13:230 Кубок Михаила Самарина по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Пскове
12.09.2025, 13:160 В Нижнем Новгороде обсудят будущее российского ИТ-рынка 12.09.2025, 13:150 Ученые рассказали, когда магнитная буря на Земле достигнет пика 12.09.2025, 13:100 Дела о выдаче удостоверений трактористов за взятки расследуют в Великих Луках  12.09.2025, 13:060 Областной суд оставил решение о снятии Мягкова с выборов в Себеже без изменений
12.09.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Александром Бушуевым 12.09.2025, 12:570 Вторая смена — приговор для всей семьи? 12.09.2025, 12:560 Сделать прививку от гриппа могут псковичи вблизи избирательных участков 12.09.2025, 12:420 «Инфраструктура для жизни»: Завершение ключевых дорожных объектов станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН
12.09.2025, 12:410 Сообщество «Михайловского» во «ВКонтакте» достигло отметки в 15,5 тысячи подписчиков 12.09.2025, 12:390 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» 12.09.2025, 12:340 Михаил Брячак: ПЛН всегда уважает мнение сторон, каким бы оно ни было 12.09.2025, 12:300 «Бизнес Град» представит автомобили Sollers и «Соболь» на фестивале ПЛН
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru