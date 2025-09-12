Общество

Жертв фашизма вспоминают во второе воскресенье сентября

День памяти жертв фашизма — это день памяти десятков миллионов погибших. Это миллионы солдат, которых фашистские лидеры столкнули друг с другом, но ещё больше — мирных жителей, которые умирали под бомбами, в концлагерях, от болезней и от голода.

В 1962 году было принято решение считать каждое второе воскресенье сентября Международным днём памяти жертв фашизма, основной целью которого является борьба с идеологией возрождения фашизма.

Дата проведения была определена именно на сентябрь, так как на этот месяц приходятся две связанные со Второй мировой войной даты — день её начала и её полного завершения. Это и стало одной из причин установления дня траура на сентябрьское воскресенье, пишет Calend.ru.

В архивах хранятся сотни документальных свидетельств преступлений фашистов и чудовищных злодеяний, которые служат напоминанием о том тяжелейшем испытании, которое преодолели народы оккупированных фашистскими захватчиками территорий.

Международный день памяти в каждой стране, принявшей участие во Второй мировой войне, отмечается не только отменой развлекательных мероприятий, торжеств, выпадающих на эту дату, но и посещением памятников, мемориалов, кладбищ — во многих странах в этот день принято ухаживать за безымянными, заброшенными, братскими могилами.