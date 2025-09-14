Антон Мороз: Впереди большая ответственность и серьёзная работа

Победа на выборах — это общая заслуга и напоминание о большой ответственности и серьёзной работе впереди. Об этом кандидат от партии «Единая Россия» на должность депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 Антон Мороз, набравший наибольшее количество голосов по предварительным результатам выборов, сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Антон Мороз / Telegram-канал
Антон Мороз подчеркнул готовность делать Псков удобнее и комфортнее, а также воплощать инициативы и идеи жителей.
« Дорогие жители 3 округа города Пскова! От всей души благодарю вас за поддержку и доверие, которое вы оказали мне на выборах. Эта победа — наша общая. Каждый голос, который вы отдали, стал для меня напоминанием о том, что впереди — большая ответственность и серьёзная работа. Вместе мы сможем сделать так, чтобы Псков становился удобнее и комфортнее для жизни, а ваши инициативы и идеи находили воплощение. Спасибо вам за активность и доверие!» - говорится в сообщении.
Согласно данным протокола, опубликованного на сайте Избирательной комиссии Псковской области, Антон Мороз набрал наибольшее количество голосов.
Ранее мандат освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов.