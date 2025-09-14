Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Открытие ресторана GURAVI
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
вкусно и полезно плавленый сыр
Псков летние террасы
о работе профсоюзных здравниц
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Общество 14.09.2025 17:580 Теплое начало рабочей недели прогнозируют синоптики на Северо-Западе 15.09.2025 08:201 Антон Мороз: Впереди большая ответственность и серьёзная работа 15.09.2025 07:300 День свободных денег отмечают 15 сентября 14.09.2025 23:340 Восстановлено движение поездов на участке Петербург — Луга 14.09.2025 22:420 В Госдуму внесут проект о госпитальных школах 14.09.2025 21:000 Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон ушел из жизни в 46 лет
 
 
 
Самое популярное 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 08.09.2025 12:402 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе 12.09.2025 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью 11.09.2025 13:170 Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Антон Мороз: Впереди большая ответственность и серьёзная работа

15.09.2025 08:20|ПсковКомментариев: 1

Победа на выборах — это общая заслуга и напоминание о большой ответственности и серьёзной работе впереди. Об этом кандидат от партии «Единая Россия» на должность депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 Антон Мороз, набравший наибольшее количество голосов по предварительным результатам выборов, сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Мороз / Telegram-канал

Антон Мороз подчеркнул готовность делать Псков удобнее и комфортнее, а также воплощать инициативы и идеи жителей.

« Дорогие жители 3 округа города Пскова! От всей души благодарю вас за поддержку и доверие, которое вы оказали мне на выборах. Эта победа — наша общая. Каждый голос, который вы отдали, стал для меня напоминанием о том, что впереди — большая ответственность и серьёзная работа. Вместе мы сможем сделать так, чтобы Псков становился удобнее и комфортнее для жизни, а ваши инициативы и идеи находили воплощение. Спасибо вам за активность и доверие!» - говорится в сообщении.

Согласно данным протокола, опубликованного на сайте Избирательной комиссии Псковской области, Антон Мороз набрал наибольшее количество голосов.

 
В выборах приняли участие 35,06% избирателей - 54 386 человека.

Ранее мандат освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 226 человек
Сюжет: ЕДГ-2025 в Псковской области Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области Антон Мороз: Впереди большая ответственность и серьёзная работа На довыборах депутата Псковской городской думы по избирательному округу №3 по предварительным данным победу одержал Антон Мороз Илья Стрелков: В Псковской области выборы организованы на высшем уровне Ольга Потапова: Избиратели понимают, что решается судьба округа на пять лет Наталья Федорова об атмосфере и конкурентности выборов Геннадий Афанасьев: Инцидентов на избирательных участках не было Алексей Кузьмин: Жители Великолукского округа активно шли голосовать на участки Дмитрий Быстров: ДЭГ набирает популярность в Островском округе Сергей Кулаков: Поступавшие в УИКи жалобы признаны необоснованными Трехдневное голосование на муниципальных выборах закончилось в Псковской области Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 18.00 превысила 35% Наталья Федорова: На избирательных участках Псковского района царит оживление Александр Козловский встретился на избирательном участке с бойцом СВО На муниципальных выборах в Псковской области уже проголосовали свыше 50 тысяч человек Дмитрий Быстров: От сегодняшнего выбора зависит, как будет развиваться Островский округ Дмитрий Шахов: В сельской местности особенно важна организация выездного голосования Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ В Псковской области явка на выборы к полудню третьего дня приблизилась к 30% Игорь Сопов: За выборами ведется многоуровневая система наблюдения Порядка 1100 сообщений от общественных наблюдателей обработали в Псковской области На участке в Новосокольническом округе проголосовал 96-летний избиратель Явка на выборы в Псковской области превысила 26% За ночь явка на ДЭГ в Псковской области выросла на 1,5% Игорь Сопов: Работа избирательной комиссии ведется без нарушений 39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня Стартовал заключительный день голосования в Псковской области Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 18% На 65 избирательных участках Псковской области работают детские уголки Завершился второй день голосования в Псковской области Более 26 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области Более 300 человек приняли участие в ДЭГ этой ночью в Псковской области Избирательные участки открылись во второй день голосования в Псковской области Игорь Сопов: К утру процент явки на выборы может увеличиться Явка в первый день голосования в в Псковской области превысила 14% Первый день голосования на выборах завершился в Псковской области Александр Котов: Единый день голосования – завершающий этап муниципальной реформы в регионе Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 10% Фотофакт: Впервые голосующий Барсик принял участие в выборах в Псковском районе Себеж, Кунья и Пушкинские Горы лидируют по явке на ДЭГ Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3. ФОТОРЕПОРТАЖ Более восьми тысяч человек уже проголосовали на выборах в Псковской области Около 30 человек уже посетили Центр общественного наблюдения в Пскове Омбудсмен проконтролирует ход голосования не менее чем в пяти районах Псковской области Наталья Федорова: Голосование на выборах — обязанность ответственных граждан Сделать прививку от гриппа могут псковичи вблизи избирательных участков Трехдневное голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области
15.09.2025, 09:000 Спрос на авиабилеты к Китай на фоне введения безвиза вырос почти в 2 раза 15.09.2025, 08:380 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 15.09.2025, 08:201 Антон Мороз: Впереди большая ответственность и серьёзная работа 15.09.2025, 08:000 Программы для похудения и жизни без боли предлагают псковичам
15.09.2025, 07:481 На довыборах депутата Псковской гордумы по округу №3 победу одержал Антон Мороз 15.09.2025, 07:300 День свободных денег отмечают 15 сентября 15.09.2025, 07:000 На участке улицы Некрасова в Пскове вводят одностороннее движение до 31 октября 14.09.2025, 23:370 ФК «Луки-Энергия» второй раз за четыре дня проиграл «Череповцу»
14.09.2025, 23:340 Восстановлено движение поездов на участке Петербург — Луга 14.09.2025, 23:210 Выборы-2025 принесли победу всем действующим губернаторам 14.09.2025, 22:540 Илья Стрелков: В Псковской области выборы организованы на высшем уровне 14.09.2025, 22:420 В Госдуму внесут проект о госпитальных школах
14.09.2025, 22:361 Наталья Федорова об атмосфере и конкурентности выборов 14.09.2025, 22:230 Ольга Потапова: Избиратели понимают, что решается судьба округа на пять лет 14.09.2025, 22:000 В Москве к 2030 году хотят построить еще 30 станций метро 14.09.2025, 21:570 Итоговая явка избирателей на платформе ДЭГ составила 90,54% по стране
14.09.2025, 21:450 Алексей Кузьмин: Жители Великолукского округа активно шли голосовать на участки 14.09.2025, 21:400 На пяти участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость 15 сентября 14.09.2025, 21:390 Геннадий Афанасьев: Инцидентов на избирательных участках не было 14.09.2025, 21:320 Дмитрий Быстров: ДЭГ набирает популярность в Островском округе
14.09.2025, 21:200 Мошенники обманули псковича под предлогом оплаты доставки 14.09.2025, 21:000 Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон ушел из жизни в 46 лет 14.09.2025, 20:400 В период избирательной кампании в РФ возбудили 11 уголовных дел 14.09.2025, 20:391 Сергей Кулаков: Поступавшие в УИКи жалобы признаны необоснованными
14.09.2025, 20:200 Обладатель звания «Посол русской культуры» даст концерт в псковской филармонии 14.09.2025, 20:000 Трехдневное голосование на муниципальных выборах закончилось в Псковской области 14.09.2025, 19:380 Мужчина в зеленой спортивной кофте пропал в Пскове 14.09.2025, 19:180 ГП признала нежелательными более 60 иностранных организаций с начала года
14.09.2025, 18:580 Две тысячи дедовичских сеянцев ели высадили в Калининградской области 14.09.2025, 18:380 Пассажир скутера пострадала при столкновении с Renault в Пскове 14.09.2025, 18:241 Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 18.00 превысила 35% 14.09.2025, 18:180 Наталья Федорова: На избирательных участках Псковского района царит оживление
14.09.2025, 17:580 Теплое начало рабочей недели прогнозируют синоптики на Северо-Западе 14.09.2025, 17:490 Автомобиль с тремя пассажирами перевернулся в Пустошкинском районе, водитель умер 14.09.2025, 17:380 Александр Козловский встретился на избирательном участке с бойцом СВО 14.09.2025, 17:180 Экономист назвал сегодняшнюю рыночную ипотеку бессмысленной
14.09.2025, 16:571 Дмитрий Быстров: От сегодняшнего выбора зависит, как будет развиваться Островский округ 14.09.2025, 16:370 Опубликована программа восьмого псковского фестиваля «Книжная яблоня» 14.09.2025, 16:170 Дмитрий Шахов: В сельской местности особенно важна организация выездного голосования 14.09.2025, 15:570 Псковский и рязанский губернаторы обсудили межрегиональное сотрудничество
14.09.2025, 15:370 На муниципальных выборах в Псковской области уже проголосовали свыше 50 тысяч человек 14.09.2025, 15:300 Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ 14.09.2025, 15:100 Акции, выставки и уроки мужества пройдут ко Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества 14.09.2025, 14:500 До +23 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 15 сентября
14.09.2025, 14:300 В Рособрнадзоре рассказали о тестах для детей мигрантов 14.09.2025, 14:080 Лежащего на дороге мужчину переехали насмерть в Гдовском районе 14.09.2025, 13:583 Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных псковских «Ласточек» 14.09.2025, 13:270 Гоголь плюс Грибоедов: гости «Михайловского» предпочитают комедии
14.09.2025, 13:170 «Счёты вырваны с бетоном, рядом разбитое зеркало»: псковичи возмущены состоянием детской площадки 14.09.2025, 12:570 Лауреаты премии правительства в области медицины освобождены от НДФЛ с награды 14.09.2025, 12:380 Игорь Сопов: За выборами ведется многоуровневая система наблюдения 14.09.2025, 12:200 В Псковской области явка на выборы к полудню 14 сентября приблизилась к 30%
14.09.2025, 12:070 Жертв фашизма вспоминают во второе воскресенье сентября 14.09.2025, 11:590 Порядка 1100 сообщений от общественных наблюдателей обработали в Псковской области 14.09.2025, 11:400 На участке в Новосокольническом округе проголосовал 96-летний избиратель 14.09.2025, 11:210 ВАЗ с пьяным водителем опрокинулся в Псковском районе, пострадали двое
14.09.2025, 11:050 Президент наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени 14.09.2025, 10:500 Дмитрий Шахов: С юных лет нужно приучать молодое поколение к голосованию на выборах 14.09.2025, 10:320 Ford загорелся после наезда на дерево в Пустошкинском районе, водитель скончался 14.09.2025, 10:170 Явка на выборы в Псковской области превысила 26%
14.09.2025, 09:590 При сходе грузовых вагонов в Ленобласти погиб машинист 14.09.2025, 09:510 Версию диверсии со сходом грузовых вагонов в Ленобласти проверяют следователи 14.09.2025, 09:490 ПВО минувшей ночью сбила 80 украинских беспилотников над регионами РФ 14.09.2025, 09:350 Из-за схода грузовых вагонов в Ленобласти изменён маршрут псковских «Ласточек»
14.09.2025, 09:210 За ночь явка на ДЭГ в Псковской области выросла на 1,5% 14.09.2025, 09:070 Режим опасности БПЛА в Псковской области снят 14.09.2025, 09:030 Германия в первом полугодии выпала из первой пятерки поставщиков вина в РФ 14.09.2025, 08:000 Стартовал заключительный день голосования в Псковской области
14.09.2025, 07:580 В связи с беспилотной опасностью введены ограничения в работе аэропорта Пскова 13.09.2025, 22:000 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 13.09.2025, 21:300 Более 160 спортсменов приняли участие в субботнем забеге «5 верст» 13.09.2025, 21:000 «Типично псковский Lo-Fest» прошел в креативном пространстве города
13.09.2025, 20:430 Игорь Сопов: Работа избирательной комиссии ведется без нарушений 13.09.2025, 20:300 Депутатов Островского района наградили за многолетний вклад в развитие региона 13.09.2025, 20:180 39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня 13.09.2025, 20:000 Завершился второй день голосования в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru