На довыборах депутата Псковской городской думы по избирательному округу №3 по предварительным данным победу одержал Антон Мороз

Стали известны предварительные итоги дополнительных выборов депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3. Согласно данным протокола, опубликованного на сайте Избирательной комиссии Псковской области, Антон Мороз набрал наибольшее количество голосов.
Предварительные результаты кандидатов:
В выборах приняли участие 35,06% избирателей - 54 386 человека.
Напомним, мандат освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов.