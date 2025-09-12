Политика

Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 18.00 превысила 35%

Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 18.00 сегодня, 14 сентября, составляет 35,06%, проголосовали 54 386 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

На избирательных участках проголосовал 46 341 человек (31,73%). Всего в списки включен 145 841 избиратель, без учёта ДЭГ.

Онлайн свой голос отдали 8 045 человек – 86,51%.

Напомним, сегодня начался заключительный день голосования на муниципальных выборах в Псковской области. Отдать свой голос можно до 20.00.