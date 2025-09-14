Псковcкая обл.
Общество

Псковичка Валерия Зайцева вышла в финал конкурса «Мисс Россия 2025»

16.09.2025 12:17|ПсковКомментариев: 0

Валерия Зайцева, победительница открытого кастинга конкурса «Мисс Россия 2024», стала одной из 50 финалисток главного конкурса красоты страны в этом году, сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции конкурса «Мисс Псков».   

Фотографии предоставили в дирекции конкурса «Мисс Псков»

«Я невероятно счастлива поделиться с вами важной новостью — я стала участницей конкурса "Мисс Россия"! Это огромный шаг для меня и большая честь», — рассказала о своем участии в конкурсе «Мисс Россия 2025» Валерия Зайцева.  

Валерия стала победительницей открытого кастинга конкурса «Мисс Россия 2024», но не смогла участвовать в финале прошлого года из-за несовершеннолетия. Этот год девушка провела в числе амбассадоров фестиваля «Мисс Псков» и готовилась к участию в конкурсе «Мисс Россия 2025». Из более чем 90 тысяч заявок жюри выбрало только 50 девушек, среди которых оказалась Валерия.

Директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк отметила на пресс-конференции в ТАСС рекордное количество заявок и акцентировала внимание на важности благотворительных проектов, которые финалистки представят на конкурсе. Каждая из участниц должна будет презентовать либо уже реализованный проект, либо новую инициативу. Лучшие проекты получат поддержку для воплощения на федеральном уровне.

В ближайшие три недели конкурсантки будут проходить интенсивную подготовку под руководством профессионалов в различных областях — от хореографии до фитнеса. Победительница конкурса «Мисс Россия» получит корону от ювелирного дома Mercury, денежный приз в размере одного миллиона рублей и возможность представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде в ноябре 2025 года.

Конкурс «Мисс Россия» — это ежегодное мероприятие, впервые проведенное в Париже в 1927 году, изначально для русских эмигранток. В Советском Союзе он был возрожден в 1989 году под названием «Мисс СССР» и с тех пор проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует Министерство культуры РФ. Победительница получает корону из белого золота, денежный приз и возможность представлять Россию на международных конкурсах.

В 2024 году титул «Мисс Россия» завоевала Валентина Алексеева, которая вошла в число 12 лучших участниц на «Мисс Вселенная». 

Источник: Псковская Лента Новостей
