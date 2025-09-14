Псковcкая обл.
Общество

Псковский археолог проведет лекцию о тайной стороне Ледового побоища

16.09.2025 13:26|ПсковКомментариев: 0

Открытая научно-популярная лекция научного сотрудника Археологического центра Псковской области Сергея Салмина «Как война оказалась в тени сражения: события 1240-1242 гг. на Псковской земле» пройдет в актовом зале ПсковГУ 18 сентября в рамках Всероссийского фестиваля «#Вместе с российской наукой», сообщил Псковской Ленте Новостей в университете.

 

Ледовое побоище, которое состоялось 5 апреля 1242 года на Чудском озере, – одно из самых известных сражений в российской истории. Событие 800-летней давности продолжает вызывать жаркие споры как в среде профессиональных историков, так и любителей исторической науки, сказали в университете. Например, согласно летописям, на стороне русских выступали около 5-6 тысяч воинов, тогда как тевтонцы могли иметь численное преимущество. Однако точные цифры неизвестны и вызывают сомнения. Также существуют разные интерпретации того, как именно русские войска смогли одержать победу, и какое значение имел местный рельеф и мороз. Некоторые историки утверждают, что успех был обеспечен хитроумной стратегией Александра Невского, другие же указывают на случайный характер победы.

По-разному оценивается и значение Ледового побоища для дальнейшей истории Руси. Кто-то считает его поворотным моментом в борьбе с завоевателями, другие же подчеркивают, что сражение на Чудском озере не остановило нападения на Русь. Подогревают споры и некоторые археологические находки, которые ставят под сомнение традиционные представления о месте сражения и его масштабе.

О том, что же в действительности могло происходить на Чудском озере восемь столетий назад, какое место Ледовое побоище занимало в ряду других событий двухлетней войны, которую вела немецкая Ливония против псковской и новгородской земель, и какое влияние эта война оказала на дальнейшую историю Руси, расскажет научный сотрудник Археологического центра Псковской области Сергей Салмин.

Открытые научно-популярные лекции «Говорит ученый: о науке простым языком» проходят в рамках проекта «Всероссийский фестиваль #Вместе с российской наукой», организатором которых выступает один из ведущих вузов Северо-Запада России, победитель программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и программы министерства науки и высшего образования РФ «Передовые инженерные школы» – ПсковГУ – при поддержке гранта Минобрнауки России, в рамках Десятилетия науки и технологий. В программе научно-популярного фестиваля – выступления ученых из разных российских вузов, среди которых СибГМУ, Южный федеральный университет и другие.

Когда: 18 сентября 2025 года, начало в 14:30 (мск). Где: город Псков, площадь Ленина, 2, актовый зал ПсковГУ. Предварительная регистрация по ссылке.

Источник: Псковская Лента Новостей
