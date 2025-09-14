Установлена пятая карантинная зона по повилике в Великолукском районе

Пятая карантинная фитосанитарная зона по повилике установлена в Великолукском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
В ходе планового мониторинга специалисты управления выявили новые очаги этого карантинного сорного растения. Лабораторные исследования официально подтвердили наличие повилики.
Приказом управления карантинная зона и особый фитосанитарный режим введены на земельных участках общей площадью 67,7 гектара, расположенных:
Для хозяйствующего субъекта, в чьей собственности находятся эти земли, уже разработана и направлена программа по локализации и ликвидации очагов опасного сорняка.
На сегодняшний день общая площадь карантинных фитосанитарных зон по повилике в Великолукском районе уже составляет 455,71 гектара.
Актуальная информация о всех карантинных зонах, установленных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей, размещена на сайте управления (раздел «Открытые данные» — «Карантинные фитосанитарные зоны»).
Возможность проверки наличия карантинных зон по заданным координатам доступна в ФГИС «Аргус-Фито» по ссылке.