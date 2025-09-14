Общество

Установлена пятая карантинная зона по повилике в Великолукском районе

Пятая карантинная фитосанитарная зона по повилике установлена в Великолукском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе планового мониторинга специалисты управления выявили новые очаги этого карантинного сорного растения. Лабораторные исследования официально подтвердили наличие повилики.

Приказом управления карантинная зона и особый фитосанитарный режим введены на земельных участках общей площадью 67,7 гектара, расположенных:

на территории сельского поселения «Переслегинская волость»;

северо-западнее деревни Кислово;

в урочище Еремино;

западнее деревни Русаново;

юго-западнее дороги Локня — Великие Луки.

Для хозяйствующего субъекта, в чьей собственности находятся эти земли, уже разработана и направлена программа по локализации и ликвидации очагов опасного сорняка.

На сегодняшний день общая площадь карантинных фитосанитарных зон по повилике в Великолукском районе уже составляет 455,71 гектара.

Повилика — паразитическое растение, лишенное корней и листьев. Она обвивается вокруг культурных растений, высасывает из них питательные вещества и влагу, что приводит к их гибели и значительному снижению урожайности. Борьба с ней строго регламентирована из-за высокой вредоносности.

Актуальная информация о всех карантинных зонах, установленных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей, размещена на сайте управления (раздел «Открытые данные» — «Карантинные фитосанитарные зоны»).

Возможность проверки наличия карантинных зон по заданным координатам доступна в ФГИС «Аргус-Фито» по ссылке.