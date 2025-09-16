Общество

Псковские приставы помогли работникам организации получить заработную плату

Получить заработную плату работникам компании «Плюссатеплоресурс» помогли сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Сотрудники компании «Плюссатеплоресурс» долгое время не могли получить заработную плату. Причиной стало наличие у компании долгов свыше 30 миллионов рублей.

Для защиты прав работников провели совместную комиссию с трудовой инспекцией. По её итогам приняли решение о принудительном взыскании задолженности по заработной плате через УФССП России по Псковской области.

В результате более 2 миллионов рублей в рамках 81 исполнительного производства перечислили 43 сотрудникам, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.