Общество

В Роспотребнадзоре назвали обычным рост заболеваемости ОРВИ в РФ для сезона

Зафиксированный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в РФ является обычной сезонной картиной для текущего периода. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«Заболеваемость ОРВИ имеет тенденцию к росту - по сравнению с предыдущей неделей рост составил 63,8%. На самом деле, это обычная сезонная картина для этого периода, когда люди массово возвращаются в свои коллективы <...>. В настоящий момент этиология ОРВИ связана преимущественно с вирусами негриппозной этиологии, но с наступлением устойчивого похолодания неизбежно придет и грипп. В зависимости от погодных условий рост заболеваемости начинается обычно в середине осени, а пик, как правило, приходится на зимне-весенний период», - сказала она.

Эксперт Роспотребнадзора отметила, что лучше вакцинироваться от гриппа, пока уровень заболеваемости не достиг высоких значений.

«Ведь грипп - семейная инфекция, им часто болеют всей семьей. Особенно важно защитить детей и людей старшего возраста, а также тех, кто имеет хронические заболевания», - уточнила она.

Она также порекомендовала носить маски, мыть руки и протирать гаджеты. Кроме того, следует избегать мест скопления людей и соблюдать респираторный этикет, пишет ТАСС.

«И самое главное - не заниматься самолечением, при появлении первых признаков инфекции незамедлительно обратиться к врачу и оставаться дома», - заключила Плоскирева.

Напомним, с 8 по 14 сентября в Псковской области зарегистрировано 3509 случаев ОРВИ, что в 2 раза выше уровня предыдущей недели.