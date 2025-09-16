Общество

Социально незащищенным гражданам в Пскове бесплатно окажут юридическую помощь

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России при поддержке Адвокатской и Нотариальной палат проводит День бесплатной юридической помощи социально незащищенным гражданам 26 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

В этот день граждане смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования по любому вопросу (за исключением коммерческих сделок и уголовного права). Отметим, что все консультации проводятся в порядке «живой очереди», предварительной записи не требуется.

Консультации будут проводить профессиональные юристы - члены регионального отделения. Офис будет работать в режиме «открытых дверей».

«В настоящее время у нас работает проект "Объединяем усилия", средства на реализацию которого предоставлены правительством Псковской области. В рамках данного проекта мы проводим консультации для участников СВО и членов их семей, поэтому ждем их так же в нашей приемной»,— отметила руководитель аппарата Неля Лебедева.

Консультацию можно получить по адресу: Псков, улица Ленина, дом №7 с 10.00 до 17.00. Также в Псковском отделении ассоциации ежедневно (по рабочим дням) с 10.00 до 17.00 работает телефон, по которому тоже можно получить юридическую помощь: 8 953 235 67 67.