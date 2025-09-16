Общество

Игорь Иванов принял участие в конференции «Достойные условия труда — залог сохранения здоровья трудящихся»

В рамках Всероссийской недели охраны труда 17 сентября состоялась конференция Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) на тему «Достойные условия труда — залог сохранения здоровья трудящихся», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Фотографии: Псковский облсовпроф

Конференцию открыл заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь, а Псковский областной совет профсоюзов представлял председатель Игорь Иванов.

Участники конференции обсудили изменения законодательства в сфере труда, прошедшее секвестрование работы Российской трудовой инспекции и влияние этих процессов на производственный травматизм. Обсудили влияние новых факторов риска на производственный травматизм, задачи профсоюзов по содействию внедрения корпоративных программ здоровья, важность обеспечения спецодеждой и санаторно-курортное лечение работающего населения.

Также рассмотрены задачи профсоюзов по сохранению жизни и здоровья трудящихся, оценка рисков от воздействия факторов производственной среды на организм человека, инновационные подходы к сохранению здоровья работников. Вниманию присутствующих представлен опыт работы Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей по обеспечению комфортных и безопасных условий труда.