Общество

Нутрициолог рассказала, почему стоит включить зелёный чай в рацион

17.09.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Нутрициолог Галина Леонова рассказала об основных научных данных и объяснила, почему зелёный чай стоит включить в рацион.

Зелёный чай богат полифенолами, особенно катехинами. Наиболее изученным из них является галлат эпигаллокатехина (EGCG) — мощный антиоксидант. 

«Антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом, который повреждает клетки и способствует развитию многих хронических заболеваний. EGCG – один из самых сильных природных антиоксидантов, поэтому польза зелёного чая здесь действительно научно обоснована», — пояснила эксперт Леонова.

Кофеин, L-теанин и EGCG способствуют улучшению когнитивных функций, концентрации и настроения. Исследования показывают положительное влияние этих компонентов на память и внимательность. 

Комбинация кофеина и L-теанина в зелёном чае обеспечивает эффект бодрствования без повышения тревожности, которую часто вызывает кофе. Это делает зелёный чай отличным напитком для умственной работы.

Предклинические исследования помогают понять, как биологически активные вещества зелёного чая способствуют защите мозга от заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, пишет RuNews24.ru .

Исследования указывают, что зелёный чай способствует снижению уровня сахара в крови и уменьшению риска развития диабета 2 типа. 

В сочетании с образом жизни, ориентированным на профилактику диабета, зелёный чай может помочь улучшить обмен углеводов и повысить чувствительность к инсулину.

Данные из обсервационных исследований, включая японские, показывают, что регулярные потребители зелёного чая живут дольше и реже умирают от различных причин. 

«Эти наблюдения подкрепляют идею о том, что зелёный чай — часть здорового образа жизни и профилактики хронических заболеваний, хотя прямые доказательства причинно-следственной связи требуют дальнейших исследований», — считает Галина Леонова.

Источник: Псковская Лента Новостей
