Общество

В МегаСемью теперь можно добавить близких со всей страны

18.09.2025 11:27|ПсковКомментариев: 0

МегаФон запускает возможность объединять в МегаСемье родных людей из любых регионов. Теперь пользователи могут включать в группу участников вне зависимости от их места проживания и делиться с ними пакетами гигабайтов, минут и смс, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. 

Фотографии: МегаФон 

Ранее владельцы МегаСемьи могли добавлять в неё друзей и близких – абонентов МегаФона - только из своего региона или соседних областей. Оператор создал решение, которое позволило модифицировать услугу и предоставил клиентам возможность добавлять в группу участников, зарегистрированных и в других регионах. Это первое предложение такого формата среди крупнейших сотовых компаний страны.

Для подключения опции абоненту нужно в приложении МегаФона зайти в раздел «МегаСемья», создать её и указать имя и номер телефона родственника.

«Объединение в одном тарифе близких людей из разных регионов — это не только реализация сложного технического решения, но и стирание географических границ для наших клиентов. Теперь “МегаСемья” помогает оптимизировать затраты на связь внутри группы, даже если вы живёте на разных концах страны. Мы убеждены, что такое решение поможет нашим клиентам стать ещё ближе», — комментирует коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

МегаФон запустил услугу «МегаСемья» в апреле 2023 года. С ней клиенты оператора могут добавлять родных и близких в группу, и они могут пользоваться общими пакетами интернета, минут и смс, при этом не платить за услуги. Кроме того, участникам будут доступны общие МегаСилы — безлимиты на популярные приложения, неограниченные звонки на МегаФон, бонусные ГБ, дополнительные пакеты минут и интернета и перенос остатков. Добавить в МегаСемью можно до пяти участников, при этом к тарифу бесплатно приплюсуются дополнительные гигабайты за каждого участника МегаСемьи — до 300 ГБ на всех в зависимости от тарифа.

С начала года количество пользователей, которые активно делятся тарифом, выросло почти на 25%. Чаще всего – в 58% случаев – организаторами МегаСемьи становятся мужчины, причём самые заботливые из них проживают в Таймырском и Ямало‑Ненецком АО, Чечне, Дагестане и Магаданской области. Наиболее активный возраст «создания» МегаСемьи, по данным аналитиков МегаФона, пришёлся на 35-44 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
