В МегаСемью теперь можно добавить близких со всей страны

МегаФон запускает возможность объединять в МегаСемье родных людей из любых регионов. Теперь пользователи могут включать в группу участников вне зависимости от их места проживания и делиться с ними пакетами гигабайтов, минут и смс, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Фотографии: МегаФон
Ранее владельцы МегаСемьи могли добавлять в неё друзей и близких – абонентов МегаФона - только из своего региона или соседних областей. Оператор создал решение, которое позволило модифицировать услугу и предоставил клиентам возможность добавлять в группу участников, зарегистрированных и в других регионах. Это первое предложение такого формата среди крупнейших сотовых компаний страны.
Для подключения опции абоненту нужно в приложении МегаФона зайти в раздел «МегаСемья», создать её и указать имя и номер телефона родственника.
МегаФон запустил услугу «МегаСемья» в апреле 2023 года. С ней клиенты оператора могут добавлять родных и близких в группу, и они могут пользоваться общими пакетами интернета, минут и смс, при этом не платить за услуги. Кроме того, участникам будут доступны общие МегаСилы — безлимиты на популярные приложения, неограниченные звонки на МегаФон, бонусные ГБ, дополнительные пакеты минут и интернета и перенос остатков. Добавить в МегаСемью можно до пяти участников, при этом к тарифу бесплатно приплюсуются дополнительные гигабайты за каждого участника МегаСемьи — до 300 ГБ на всех в зависимости от тарифа.
С начала года количество пользователей, которые активно делятся тарифом, выросло почти на 25%. Чаще всего – в 58% случаев – организаторами МегаСемьи становятся мужчины, причём самые заботливые из них проживают в Таймырском и Ямало‑Ненецком АО, Чечне, Дагестане и Магаданской области. Наиболее активный возраст «создания» МегаСемьи, по данным аналитиков МегаФона, пришёлся на 35-44 года.