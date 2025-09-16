Общество

Основные причины признания поставщиков недобросовестными назвала Ирина Белоконь

Главные причины включения в реестр недобросовестных поставщиков озвучила во время пресс-конференции руководитель УФАС России по Псковской области Ирина Белоконь, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Основанием для включения в РНП является уклонение от подписания контракта, принятие заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, решение суда в связи с нарушением подрядчиком условий контракта. Как правило, причиной неисполнения подрядчиком взятых на себя обязательств являются недостаточная квалификация кадров как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя, недостаточность ресурсов со стороны участников закупки. Это отсутствие и рабочих, и техники. А также злоупотребление со стороны подрядчиков. Побеждая в торгах, участник не преследует цель самостоятельного исполнения контракта, передавая его на субподряд и не осуществляя контроль за его действиями», — сказала руководитель УФАС по Псковской области Ирина Белоконь.

Распространенными причинами включения в первом полугодии являлись: несовершение действий по исполнению контракта, это и невыход на объект, и отсутствие на объекте рабочих; отсутствие на объекте строительных материалов; порой подрядчик и вовсе не выходит с заказчиком на связь.

Ранее сообщалось, что 16 организаций включили в реестр недобросовестных поставщиков за первое полугодие 2025 года.