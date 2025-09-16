Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Воскресные бранчи в «Покровском»
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
Поднять из руин Романова горка в Пскове
развивающие секции для детей
ПЛН 25 лет
о работе профсоюзных здравниц
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 16.09.2025 16:440 За неделю заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла в два раза 18.09.2025 13:270 Наталья Федорова: Для псковичей служение Родине всегда было истинным предназначением 18.09.2025 13:130 Блюда, которые согреют вас этой осенью лучше пледа 18.09.2025 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Выборы — миф или реальность? 18.09.2025 12:580 Основные причины признания поставщиков недобросовестными назвала Ирина Белоконь 18.09.2025 12:520 Александр Козловский: Мы храним историю великого подвига псковских воинов
 
 
 
Самое популярное 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 11.09.2025 13:170 Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины 15.09.2025 08:385 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 11.09.2025 21:460 Фотофакт: Полиция задержала мужчину у ТЦ «Р-16» в Пскове 12.09.2025 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ПсковГУ выражает соболезнования в связи с кончиной экс-первого проректора Владимира Андреева

18.09.2025 12:25|Псков

Псковский государственный университет выражает соболезнования в связи с кончиной почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации, кандидата технических наук, профессора Владимира Андреева, он умер на 70-м году жизни.

Владимир Андреев. Фото: ПсковГУ

С 1979 по 2018 год Владимир Андреев проработал в одном образовательном учреждении, которое претерпело многократную реструктуризацию, в качестве руководителя разных уровней управления: замдиректора Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина, проректора Псковского политехнического института, первого проректора ПсковГУ, профессора, заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление».

«Вся жизнь Владимира Николаевича — яркий пример великой самоотверженности в работе, глубокой преданности избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям. Владимир Андреев был талантливым руководителем и человеком редких душевных качеств — глубоко порядочный и невероятно отзывчивый, неспособный пройти мимо чужой беды. Его ценили и уважали коллеги по работе, студенты и выпускники, научное сообщество, руководители учреждений сферы образования и науки, руководители предприятий и организаций Псковской области. Коллектив ПсковГУ выражает глубокие соболезнования родственникам и близким», - рассказали в вузе. 

Прощание состоится 19 сентября в Новоржеве.

Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 181 человек
18.09.2025, 13:270 Наталья Федорова: Для псковичей служение Родине всегда было истинным предназначением 18.09.2025, 13:240 Завершается сложный этап ремонта канализационного коллектора на Запсковье 18.09.2025, 13:130 Блюда, которые согреют вас этой осенью лучше пледа 18.09.2025, 13:110 Псковская область получила 50 миллионов рублей на развитие туризма
18.09.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Выборы — миф или реальность? 18.09.2025, 12:580 Основные причины признания поставщиков недобросовестными назвала Ирина Белоконь 18.09.2025, 12:540 Меры поддержки фермеров в Псковской области: возможности и результаты  18.09.2025, 12:520 Александр Козловский: Мы храним историю великого подвига псковских воинов
18.09.2025, 12:450 Пролетное строение моста через реку Великую Северного обхода надвинут к июлю 18.09.2025, 12:400 Наиболее популярные направления в Псковской области назвала министр туризма 18.09.2025, 12:360 Александр Котов о «Героях земли Псковской» 18.09.2025, 12:310 Псковское УФАС за полгода признало недобросовестными 16 фирм
18.09.2025, 12:250 ПсковГУ выражает соболезнования в связи с кончиной экс-первого проректора Владимира Андреева 18.09.2025, 12:190 Более 6 тысяч пассажиров уже прокатились на псковском судне «Иния» 18.09.2025, 12:130 Онлайн-выставку в честь подвига псковских разведчиков открыли в музее 18.09.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о туристических рекордах Псковской области
18.09.2025, 12:010 Ирина Белоконь: Цены на топливо находятся на особом контроле УФАС 18.09.2025, 11:560 Росгвардейцы задержали псковича за кражу из магазина на улице Труда 18.09.2025, 11:520 «Сообразим на троих»: Выборы — миф или реальность? 18.09.2025, 11:490 Почти 500 обращений поступило в Псковское УФАС за 2025 год
18.09.2025, 11:420 Псков присоединился к эстафете «Огонь жизни» в поддержку донорства костного мозга 18.09.2025, 11:310 С метлой и лопатой: сколько и за что зарабатывают дворники в Пскове 18.09.2025, 11:270 В МегаСемью теперь можно добавить близких со всей страны 18.09.2025, 11:180 Панихида по павшим военнослужащим состоялась в Пскове
18.09.2025, 11:130 Президент предложил назначить генпрокурором Александра Гуцана 18.09.2025, 11:070 Прощание с экс-первым проректором ПсковГУ Владимиром Андреевым состоится в Новоржеве 18.09.2025, 10:582 Елена Лунгу: Вейпы губят здоровье нации 18.09.2025, 10:480 На концерт «Бах и орган по-французски» приглашают псковичей 21 сентября
18.09.2025, 10:380 Выставка звучащих картин Игоря Шаймарданова открылась в Пскове  18.09.2025, 10:380 Фура с лопнувшими колесами затрудняет движение вблизи псковской деревни Неёлово 18.09.2025, 10:290 О туристических рекордах Псковской области расскажет Марина Егорова в пресс-центре ПЛН 18.09.2025, 10:200 Александр Котов: Павшие защитники живут в народной памяти и укрепляют духовную силу нации
18.09.2025, 10:090 Бесплатная экскурсия для молодёжи раскроет тайны картины Карла Брюллова об осаде Пскова 18.09.2025, 09:580 18 сентября отмечается День памяти псковичей, погибших при защите Отечества 18.09.2025, 09:550 В России разработан быстрый тест для выявления сальмонеллеза 18.09.2025, 09:450 При ликвидации пожара в Дедовичском районе обнаружен труп мужчины
18.09.2025, 09:300 Псковский музей проведет бесплатные экскурсии в День туризма 18.09.2025, 09:150 Псковичам напомнили о необходимости оплатить имущественные налоги до 1 декабря 18.09.2025, 09:000 Прокурор Псковской области, омбудсмен и председатель ОНК посетили ИК-4 18.09.2025, 08:480 Пропавшего в Пустошкинском районе грибника нашли живым
18.09.2025, 08:400 Продолжается прием заявок на научно-практическую конференцию «Одна земля – общая история» в Изборске 18.09.2025, 08:200 Почти 60% псковичей сталкивались с эмоциональным выгоранием на работе — опрос 18.09.2025, 08:000 22 дня будут рабочими в декабре 18.09.2025, 07:300 Штрафовать за оскорбление учителей предложили в ГД
18.09.2025, 07:000 Всемирный день мониторинга воды отмечают 18 сентября 17.09.2025, 22:500 Псковская область получит почти 17 млн рублей на работу центра поддержки экспорта 17.09.2025, 22:000 Нутрициолог рассказала, почему стоит включить зелёный чай в рацион 17.09.2025, 21:460 Т1 Интеграция и «Лаборатория Касперского» объединяют усилия для защиты промышленности от киберугроз
17.09.2025, 21:400 Наталья Федорова: Псковский район готов к отопительному сезону на 95% 17.09.2025, 21:200 Общественную территорию благоустроили в Пушкиногорском районе 17.09.2025, 21:000 Новых идей пожелал участникам фестиваля «Осень в Михайловском» Сергей Степашин 17.09.2025, 21:001 На заседании Общественного совета при Росавтодоре отметили высокие темпы Псковской области в реализации нацпроекта
17.09.2025, 20:400 Осужденные СИЗО-1 в Пскове получили благодарности от Детского фонда за помощь в акции «Здравствуй, школа!» 17.09.2025, 20:200 Женщина с красным велосипедом пропала в Новоржеве 17.09.2025, 20:000 Скончался экс-первый проректор ПсковГУ Владимир Андреев 17.09.2025, 19:400 Детский камерный оркестр выступит с программой «Сказка о рыбаке и рыбке» в Покровской башне
17.09.2025, 19:200 Белорусу вынесли штраф 350 тысяч рублей за контрабанду табачной продукции в Псковской области 17.09.2025, 19:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 17 сентября 17.09.2025, 19:000 Навигация пассажирского судна «Иния» в Пскове завершится 28 сентября 17.09.2025, 18:590 Многодетную россиянку наказали за долг по алиментам почти на 2 млн рублей
17.09.2025, 18:550 Игорь Иванов принял участие в конференции «Достойные условия труда — залог сохранения здоровья трудящихся» 17.09.2025, 18:480 Стильно, просто и надежно — гибкий кирпич Brilastec для отделки от псковского производителя 17.09.2025, 18:400 Ограничение скорости будет действовать на семи участках трассы Р-23 «Псков» 18 сентября 17.09.2025, 18:390 День в истории ПЛН. 17 сентября
17.09.2025, 18:280 «Дом Советов»: Александр Котов об итогах ЕДГ-2025, муниципальной реформе и планах областного Собрания. ВИДЕО 17.09.2025, 18:260 Каску времен Великой Отечественной войны из Курской области прислали в дар псковскому музею 17.09.2025, 18:220 Подросток обвиняется в убийстве знакомого в Островском районе 17.09.2025, 18:161 Проведены повторные работы по прочистке труб горячего водоснабжения на улице Кузбасской Дивизии в Пскове
17.09.2025, 18:132 Реплика Константина Калиниченко: Хотите, как в Японии? 17.09.2025, 18:090 Опубликована предварительная программа 30-й встречи воздухоплавателей в Великих Луках 17.09.2025, 18:060 Александр Котов о появлении экотехнопарка: Прогнозы по стройке — дело неблагодарное 17.09.2025, 17:580 Более 24 тысяч людей умерли в Европе летом из-за жары — исследование
17.09.2025, 17:540 Автомобиль врезался в столб на Четырех углах в Пскове 17.09.2025, 17:533 Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II 17.09.2025, 17:430 Замглавы Гдовского района по социальным вопросам Владимир Журавлёв покинул пост 17.09.2025, 17:280 Стали известны подробности поимки куницы в мебельном магазине в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru