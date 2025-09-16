Общество

ПсковГУ выражает соболезнования в связи с кончиной экс-первого проректора Владимира Андреева

Псковский государственный университет выражает соболезнования в связи с кончиной почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации, кандидата технических наук, профессора Владимира Андреева, он умер на 70-м году жизни.

Владимир Андреев. Фото: ПсковГУ

С 1979 по 2018 год Владимир Андреев проработал в одном образовательном учреждении, которое претерпело многократную реструктуризацию, в качестве руководителя разных уровней управления: замдиректора Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина, проректора Псковского политехнического института, первого проректора ПсковГУ, профессора, заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление».

«Вся жизнь Владимира Николаевича — яркий пример великой самоотверженности в работе, глубокой преданности избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям. Владимир Андреев был талантливым руководителем и человеком редких душевных качеств — глубоко порядочный и невероятно отзывчивый, неспособный пройти мимо чужой беды. Его ценили и уважали коллеги по работе, студенты и выпускники, научное сообщество, руководители учреждений сферы образования и науки, руководители предприятий и организаций Псковской области. Коллектив ПсковГУ выражает глубокие соболезнования родственникам и близким», - рассказали в вузе.

Смотрите также Скончался экс-первый проректор ПсковГУ Владимир Андреев

Прощание состоится 19 сентября в Новоржеве.