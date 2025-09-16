Общество

Псковский и Могилевский районы подписали план мероприятий по приграничному сотрудничеству

План мероприятий по реализации соглашения о приграничном сотрудничестве между Псковским и Могилевским районами подписали в рамках VII инвестиционного форума «Могилевский район – территория возможностей», сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фотографии: Наталья Федорова / Telegram

«Центральным событием форума для Псковского района стало подписание плана мероприятий по реализации соглашения о приграничном сотрудничестве между нашими муниципалитетами», - сообщила Наталья Федорова.

Документ подписали в ходе пленарного заседания форума, с белорусской стороны подпись поставил председатель Могилевского районного исполнительного комитета Дмитрий Мудрогелов.

«Основными направлениями нашего взаимодействия в ближайшее время будут: образовательный и культурный обмен, практики в вопросах муниципального управления, сотрудничество в сфере патриотического воспитания молодежи. В ходе пленарного заседания поприветствовала участников, отметив, что такие мероприятия в наше время являются узловыми: они связывают заинтересованные в сотрудничестве муниципалитеты, позволяют обмениваться наработанными практиками, строить взаимовыгодное взаимодействие, создавать новые проекты, развивать партнерские связи в социо-культурном и экономическом направлениях», - добавила Наталья Федорова.

Глава уточнила, что туристическая отрасль не зря сейчас получает «второе дыхание».

«Она аккумулирует многие направления - от строительства и благоустройства, транспорта и логистики, сферы услуг и гостеприимства до творческих индустрий. Туризм, вопреки расстояниям, сближает нас. Например, на форуме работали наши коллеги из Китая – полны идей и желания взаимодействовать, тысячи километров не являются помехой. С Республикой Беларусь мы находимся в непосредственной близости и добрососедских отношениях. Уверена, подписанный с Могилевским районом план мероприятий позволит нам с муниципалитетом-побратимом воплотить в жизнь намеченные цели на благо развития наших территорий», - добавила глава Псковского района.

Напомним, у Псковского района семь муниципалитетов-побратимов в Республике Беларусь (Полоцкий, Бешенковичский, Шарковщинский, Россонский, Могилевский, Браславский, Верхнедвинский) и два в Российской Федерации: Семеновский муниципальный район Санкт-Петербурга и Тосненский район Ленинградской области.