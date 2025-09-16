Общество

Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали инициативу об увеличении отпуска до 35 дней

В Министерстве труда заявили о готовности рассмотреть предложение об увеличении ежегодного оплачиваемого отпуска для россиян с 28 до 35 дней. Глава ведомства Антон Котяков отметил, что в правительстве проанализируют все аспекты инициативы, когда она будет внесена в установленном порядке. Об этом сообщил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.



Суть инициативы в том, что в условиях возросшей интенсивности труда и стресса нынешние четыре недели отдыха перестали быть достаточными для полноценного восстановления работников. Было предложено закрепить в Трудовом кодексе пяти-недельный отпуск.



В профсоюзном движении идею поддержали. В Объединении профсоюзов России СОЦПРОФ отметили, что повышение продолжительности отпуска — это шаг к реальному укреплению здоровья нации и повышению качества жизни трудящихся.



Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов подчеркнул, что профсоюзы давно выступают за модернизацию трудового законодательства.

«Мы, профсоюзы СОЦПРОФ, уверены, что продление ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней — это не прихоть, а объективная необходимость времени. Сегодняшние реалии труда таковы, что рабочий человек постоянно находится под давлением — информационным, эмоциональным, физическим. Четыре недели отдыха, предусмотренные законом ещё в прошлом веке, больше не соответствуют тем вызовам, с которыми сталкиваются современные специалисты. Пять недель отдыха дадут возможность не только восстановить силы, но и реально заботиться о здоровье, уделять время семье, повышать квалификацию, а значит — возвращаться к работе более мотивированными и эффективными. Это инвестиция в человека, а значит и в экономику страны. Мы будем добиваться того, чтобы инициатива стала законом и реально работала на благо людей», - отметил он.



В Госдуме вокруг инициативы продолжаются дискуссии. Ряд депутатов выразили сомнения в её целесообразности, указывая на возможные экономические издержки для работодателей. Однако сторонники проекта уверены, что долгосрочный эффект от повышения работоспособности и снижения уровня профессионального выгорания компенсирует эти затраты.