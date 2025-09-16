Общество

Как правильно перевозить собак в машине рассказали кинологи

Правила перевозки собак в автомобилях сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Российской кинологической федерации.

Фото: архив ПЛН

В федерации отметили, что перевозка домашнего животного в машине – один из самых непростых моментов в собаководстве. Хозяину нужно быть готовым к множеству нюансов: от правильной подготовки питомца до знания местных законов.

«В случае с детьми родители подходят к путешествию на машине довольно серьёзно. Во многом это стало возможным благодаря строгой системе штрафов. В ситуации с собаками ограничения как бы есть, но на деле соблюдаются они не столь строго, поскольку просто нет единого закона, регулирующего перевозку. Однако это не повод игнорировать правила безопасности», — считает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Эксперты выделили ключевые моменты при перевозке собак в машине:

Первое знакомство

«Посадить собаку в транспорт без предварительной подготовки – затея так себе. У животного просто не выдержит вестибулярный аппарат. Также это в принципе чревато лишним стрессом. Если вы планируете путешествия даже на короткие расстояния, приучать питомца к машине нужно ещё в раннем возрасте, постепенно увеличивая время поездки. Самый первый раз стоит и вовсе дать щенку просто обнюхать салон и всё внимательно изучить внутри автомобиля», - сообщили в федерации.

Подготовка

До поездки стоит придерживаться определённых правил, которые сделают поездку комфортнее. Кормить собаку нужно не менее чем за пару часов. Предварительно также необходимо уделить время хорошей интенсивной прогулке. Цель – посадить питомца в машину немного уставшим. Непосредственно перед отправлением будет лучше, если собака сходит в туалет. Также на всякий случай можно застелить салон или переноску впитывающими пелёнками, обязательно запастись поилкой с водой.

Меры безопасности

Вопрос, как перевозить собаку, будет зависеть от размера и темперамента животного. Строгих правил здесь нет, нужно лишь учитывать, что по законам РФ собака приравнивается к перевозке грузов. Это значит, что питомец не должен загораживать вид, мешать движению, создавать аварийные состояния. Крупную собаку лучше разместить в багажном отделении в просторной переноске. Или, если машина позволяет, разделить багажное отделение от салона решёткой. Небольшую собаку можно перевозить на заднем сидении с помощью специального ремня безопасности, который выглядит как шлейка и крепится к сиденью. Предварительно застелить его нескользящими пелёнками.

Ограничьте передвижения

Часто можно видеть, как собаки высовываются из окна во время движения или едут рядом с водителем. Всё это очень небезопасно – в случае с окном собака рискует получить травму, занести инфекцию или посторонний предмет в глаз. Поэтому лучше не разрешать питомцу перемещаться внутри салона. Если животное начинает беспокоиться и суетиться, стоит сделать остановку, выйти на прогулку, предложить воду. В целом рекомендовано останавливаться раз в три часа.

Дальние путешествия

«Если вы перемещаетесь по России, необходимо иметь при себе ветеринарный паспорт. В случае с заграничными путешествиями нужно будет также оформить ветеринарное свидетельство по форме №1. Ещё необходимо чипировать питомца и предварительно изучить местные законы о перевозке животных – они могут серьёзно отличаться от наших российских. Например, в некоторых странах за непристёгнутую собаку вы заплатите серьёзный штраф», - подчеркнули кинологи.

За что ещё грозит штраф?

«Если вы оставите животное одного в машине, это грозит штрафом. В случае гибели собаки в салоне по вине хозяина вам грозит уголовная ответственность. Уголовное дело будет возбуждено по статье "Жестокое обращение с животными". В вопросе перевозки домашних животных ориентируйтесь не на сцены из фильмов или ролики из социальных сетей, а на действительность. Она сильно отличается от картинки и в каких-то моментах регламентируется правилами. Подготовьте питомца к машине заранее и неукоснительно соблюдайте правила безопасности», - заключили в федерации.