Свыше 1000 человек задействованы в лесной отрасли в Псковской области

В лесоводстве и лесозаготовке принимают участие 1235 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Фото: Псковстат

«Леса занимают более 40% территории нашей области. Охрана, приумножение, рациональное использование лесных ресурсов — призвание людей, которые работают в лесной отрасли. Среднесписочная численность работников организаций лесоводства и лесозаготовок Псковской области в 2024 году составила 1 235 человек», - сообщили в организации.

Работники леса регулярно проводят лесовосстановительные мероприятия и защищают леса от болезней и вредителей. В 2024 году лесовосстановление проведено на площади 3 620 га, что на 5% больше, чем в 2023 году. Затраты на защиту лесов от вредителей составили 1,5 млн рублей.