Псковский педагог участвует во Всероссийском конкурсе «Учитель года — 2025»

Учитель русского языка и литературы псковской средней общеобразовательной школы №2 Марианна Савина участвует в 36-м конкурсе «Учитель года — 2025», сообщается на странице образовательного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: СОШ №2 / «ВКонтакте»

«Сегодня, 20 сентября, стены знаменитого Смольного института благородных девиц распахнут двери перед участниками Всероссийского конкурса «Учитель года — 2025». Среди них и наша удивительная Марианна Александровна», - сообщили в школе.

Конкурс проходит 36-й раз, состоит из двух туров

Первый тур конкурса пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 27 сентября 2025 года и включает два конкурсных испытания: «Урок» и «Педагогическое интервью».

По результатам первого тура определят лауреатов конкурса, которые 28 сентября переедут в Московскую область для участия во втором туре заключительного этапа конкурса.

Второй тур заключительного этапа конкурса включает три конкурсных испытания: «Мастер-класс», «Блицтурнир» и «Образовательный форсаж».

Конкурс завершится 3 октября торжественной церемонией награждения победителей профессиональных конкурсов в Государственном Кремлевском Дворце.

«Мы невероятно гордимся Марианной Александровной и верим, что она покажет высший класс, подтвердив звание победителя регионального этапа. Уверены, что это мероприятие обогатит её новыми впечатлениями и профессиональными открытиями. Марианна Александровна, помните, что все ученики, коллеги и родители рядом с Вами, следят за Вашим продвижением и поддерживают каждый Ваш шаг. Надеемся, что Ваше стремление и профессионализм обеспечат нам новый повод для гордости!» - поддержали учителя в школе.