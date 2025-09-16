На должность прокурора Порховского района назначен Михаил Леонов

На должность прокурора Порховского района назначен младший советник юстиции Михаил Леонов, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.
Фото: прокуратура Псковской области
«Приказом генерального прокурора Российской Федерации от 12.09.2025 №1029-к на должность прокурора Порховского района Псковской области назначен младший советник юстиции Леонов Михаил Вячеславович сроком на 5 лет», - сообщили в прокуратуре.
Ранее Михаил Леонов проходил службу в должности заместителя начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области.