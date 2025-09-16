Псковcкая обл.
Общество

Филологическому факультету ПсковГУ исполнилось 80 лет

22.09.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

Филологическому факультету Псковского государственного университета исполнилось 80 лет. Его основали в сентября 1945 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Первый выпуск литературного факультета, 1948 год / Фото: ПсковГУ

«Наши филологи отмечают юбилей: в сентябре 1945 года первые студенты приступили к учебе на легендарном историко-филологическом отделении. В декабре состоится большое торжественное мероприятие в честь юбилея», - сообщили в ПсковГУ.

23 сентября состоится открытая лекция, посвященная научным достижениям преподавателя Софьи Глускиной.

«А уже завтра приглашаем вас на открытую лекцию, посвященную научным достижениям преподавателя-ветерана, известного лингвиста-диалектолога Софьи Глускиной. С 1957 года Софья Менделевна принимала участие в сборе материалов для «Псковского областного словаря с историческими данными», работала его автором и редактором, на протяжении многих лет руководила студенческими диалектологическими экспедициями», - добавили в университете.

Лектор — кандидат филологических наук, заведующий научно-образовательной лабораторией «Социогуманитарная регионика» ПсковГУ Наталья Большакова.

Лекция состоится 23 сентября в 14:30 в актовом зале ПсковГУ. Регистрация доступна по ссылке.

Открытый лекторий включен в мероприятия проекта «Всероссийский фестиваль "#Вместе с российской наукой"», который реализуется ПсковГУ при поддержке гранта Минобрнауки России (соглашение № 075-15-2025-409 от 21 мая 2025), в рамках Десятилетия науки и технологий.

Источник: Псковская Лента Новостей
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 38 человек
