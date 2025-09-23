Общество

Псковским учащимся рассказали о стратегической значимости Северного морского пути

Освоение северных территорий России, развитие Северного морского пути — этим вопросам была посвящена просветительская встреча с молодежью Пскова. Диалог состоялся в рамках цикла внеурочных мероприятий «Разговоры о важном» и был приурочен к 500-летию с начала освоения Северного морского пути, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: филиал общества «Знание» в Псковской области

Инициаторами проведения этого проекта стали министерство образования Псковской области, министерство молодежной политики Псковской области и общество «Знание».

Северный морской путь — самый короткий морской маршрут, который соединяет Европейскую часть страны и Азиатско-Тихоокеанский регион. Сегодня это один из стратегически важных для страны проектов, развитие которого в значительной степени влияет и на развитие экономики и торговых отношений между разными государствами.

Впервые идея о возможности пройти по водам Северного Ледовитого океана была сформулирована в 1525 году русским дипломатом Дмитрием Герасимовым. Но лишь с развитием технологий в XXI веке удалось приступить к детальному освоению Северного морского пути. Так, в 1978 по нему была обеспечена круглогодичная навигация.

Сегодня Северный морской путь насчитывает десятки портов и перевалочных пунктов. Это большой логистический проект, который развивает страна, обладающая уникальным ледокольным флотом. Освоение природных ресурсов — еще одна важная часть работы человека в Арктике.

Говорили на встрече с молодежью Пскова и о возможностях получения профильного «арктического» образования. В частности, в стране создан Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, который ведет подготовку по разным направлениям и специальностям. Студенты вузов могут побывать с исследовательскими миссиями на удаленных территориях благодаря проекту «Арктический плавучий университет».