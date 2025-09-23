Общество

Тала Нещадимова: В конце недели ожидается вторая часть бабьего лета

Вторая часть бабьего лета, по предварительному прогнозу, ожидается в конце текущей недели в Псковской области благодаря антициклону. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«В первую половину недели прогнозируется осенняя погода, кратковременные дожди, усиление ветра от порывистого до умеренных значений. Ночные и дневные температуры положительные. Ночные от +3 до +8 и от +4 до +9 градусов. Дневные температуры от +10 до +15 и от +8 до +13 градусов», - сообщила синоптик.

Она подчеркнула, что антициклон, который принесет теплые дни, сформируется после 25 сентября.

«Предварительно, 24 сентября будет самый пик холодной погоды на этой неделе, а затем, после 25 сентября, должен установиться антициклон, область повышенного давления на территории Псковской области. Это приведет к тому, что будет больше солнечных и теплых дней. Прогрев будет осуществляться, максимальные температуры повысятся от +11 до +16 и от +12 до +17 градусов», - сказала Тала Нещадимова.

Синоптик добавила, что ночные температуры будут ниже.

«Основной температурный фон - это +1, +6. В отдельных районах в утренние часы возможны осенние заморозки. Понижение температур на почве и воздухе до -1, -2 градусов. Такая угроза во второй половине этой недели появляется. Тот антициклон, который сформируется, должен нам принести погоду, которую можно будет назвать второй частью бабьего лета», - заключила Тала Нещадимова.

Напомним, первая часть бабьего лета в регионе прошла в начале сентября.